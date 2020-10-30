Надежность и элегантность. Как выглядят современные загородные дома из дерева

В 2020 году спрос на покупку загородной недвижимости в июле-сентябре оказался на 49% больше, чем годом ранее. Собственный дом строят либо как основное жилье, либо в дополнение к городской квартире. Оба варианта продиктованы желанием проводить больше времени на свежем воздухе, вести домашнее хозяйство, благоустраивать территорию.

Современное загородное жилье не должно быть долгостроем. Справить новоселье можно уже через пару месяцев после закладки фундамента. А в качестве материала для быстрого строительства часто выбирают дерево – в его современной обработке. Например, стильный и экологичный клееный брус.

Брус называют клееным, потому что он произведен по технологии склеивания высушенных и проверенных на дефекты деревянных ламелей. В отличие от обычного бруса, такой материал обладает четкой геометрией, не деформируется и дает минимальную усадку. Поэтому сразу после возведения стен и крыши можно приступать к отделке. Она минимальна: нужно только покрасить стены, чтобы защитить их от ультрафиолета и влаги. В остальном текстура дерева придает дому особую атмосферу.

Лаконичность форм и благородная простота делают дома из клееного бруса естественными и выразительными, открывают неограниченные возможности для дизайна. Еще больше примеров и рекомендаций по строительству в "Инстаграме" холдинга "Алтайлес".

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