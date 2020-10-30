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Надежность и элегантность. Как выглядят современные загородные дома из дерева

, ИА "Амител"
Дома из клееного бруса практичны, экологичны и имеют благородный внешний вид

В 2020 году спрос на покупку загородной недвижимости в июле-сентябре оказался на 49% больше, чем годом ранее. Собственный дом строят либо как основное жилье, либо в дополнение к городской квартире. Оба варианта продиктованы желанием проводить больше времени на свежем воздухе, вести домашнее хозяйство, благоустраивать территорию.

Современное загородное жилье не должно быть долгостроем. Справить новоселье можно уже через пару месяцев после закладки фундамента. А в качестве материала для быстрого строительства часто выбирают дерево – в его современной обработке. Например, стильный и экологичный клееный брус.

Брус называют клееным, потому что он произведен по технологии склеивания высушенных и проверенных на дефекты деревянных ламелей. В отличие от обычного бруса, такой материал обладает четкой геометрией, не деформируется и дает минимальную усадку. Поэтому сразу после возведения стен и крыши можно приступать к отделке. Она минимальна: нужно только покрасить стены, чтобы защитить их от ультрафиолета и влаги. В остальном текстура дерева придает дому особую атмосферу. 

Лаконичность форм и благородная простота делают дома из клееного бруса естественными и выразительными, открывают неограниченные возможности для дизайна. Еще больше примеров и рекомендаций по строительству в "Инстаграме" холдинга "Алтайлес". 

ЛХК "Алтайлес"
Тел: 8 800 700 27 54
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.10.2020 15:45
- гость -

Кому нужны деревянные избушки которые через несколько десятилетий сгниют?

30.10.2020 15:51
- гость -

30.10.2020 15:45
- гость -

Такая лет 100 простоит.

30.10.2020 17:31
- гость -

Такая лет 100 простоит.

Леса нет нормального - какие 100 лет?

30.10.2020 18:51
- гость -

30.10.2020 17:31
- гость -

Леса. извиняюсь, хоть ..опой ешь. Създий на Кордон и посмотри.

30.10.2020 19:04
Сергей

Утеплять их можно?

30.10.2020 19:31
Павел

Утеплять их нужно?

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