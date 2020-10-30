Прокурор Франции рассказал о личности мужчины, который убил трех человек в Ницце

У совершившего тройное убийство 29 октября в базилике Нотр-Дам в Ницце найдено свидетельство итальянского "Красного Креста". Нападавшим оказался 21-летний выходец из Туниса, который приехал в Европу через Италию 20 сентября.

По месту проживания злоумышленника правоохранители нашли Коран, два мобильных телефона и нож. После его задержания в церкви обнаружили сумку, в которой хранились еще два ножа.

Как уточнил прокурор по антитеррористическим расследованиям Жан-Фарнсуа Рикар на пресс-конференции, отпечатки пальцев мужчины не были известны спецслужбам Франции ранее. Сам нападавший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет "Интерфакс".

Напомним, что 29 октября мужчина с ножом напал на людей в центре Ниццы. Как сообщил мэр города Кристиан Эстрози, погибли три человека, в том числе священник.