Прокурор Франции рассказал о личности мужчины, который убил трех человек в Ницце

У совершившего тройное убийство 29 октября в базилике Нотр-Дам в Ницце найдено свидетельство итальянского "Красного Креста". Нападавшим оказался 21-летний выходец из Туниса, который приехал в Европу через Италию 20 сентября.
По месту проживания злоумышленника правоохранители нашли Коран, два мобильных телефона и нож. После его задержания в церкви обнаружили сумку, в которой хранились еще два ножа.
Как уточнил прокурор по антитеррористическим расследованиям Жан-Фарнсуа Рикар на пресс-конференции, отпечатки пальцев мужчины не были известны спецслужбам Франции ранее. Сам нападавший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет "Интерфакс".
Напомним, что 29 октября мужчина с ножом напал на людей в центре Ниццы. Как сообщил мэр города Кристиан Эстрози, погибли три человека, в том числе священник.
Комментарии
Давно пора при въезде в цивилизованные страны на таможне спрашивать чей Крым и показывать карикатуры. При неадекватной реакции во въезде отказывать.
Надо срочно продавать коран (не помню откуда он у меня), выкинуть один из телефонов да среди ножей навести ревизию, а то...
Надо срочно продавать
Зачем? Может у вас там хорошая библиотека? Достаточно приобрести за 3$ журнал Charlie Hebdo за сентябрь 2012 г.
У нас недавно один гражданин РФ чуть не укокошил другого гражданина РФ.Так весь евросоюз санкции ввел,не пощадили даже директора ФСБ.А тут гражданин Туниса замочил трёх граждан Франции.И что,французы это просто так проглотят?
Вот не надо было разводить в Европе эту толерантность и гостеприимство. Заполонили все страны приезжими - теперь они там режут коренное население. Не пускать и все, пусть сидят в своих странах.
30.10.2020 14:38
Обыватель
Хороший у тебя username, прямо целиком и полностью твоей писанине соответствует.
А кто орудовал в Африке,убивая "диктаторов",которые не подчинялись европейцам,вводя страны в гражданскую войну,сея смерть и разрушения?Маленькая справка из вики:"в 2011 году Франция поддерживала правление президента Туниса Зина аль-Абидина Бена Али, несмотря на гибель многочисленных демонстрантов на митингах." Развитые цивилизованные страны ведь как:они то президентов поддерживают,то демонстрантов;то народ,то диктаторов,которые им "по нутру".Ветренны как б... .
Нож... у нас дома их несколько... У нас корана нет, но Новый завет в библиотеке найдётся, даже несколько икон у жены есть...Телефоны старые тоже лежат... Так можно каждого за такие штуки под статью подвести...
Так можно каждого за такие штуки под статью подвести
Вы забыли уточнить одну важную деталь. Он ещё и людей убил.
15:06
- гость -
Маленькая справка из вики:"в 2011 году Франция поддерживала правление президента Туниса Зина аль-Абидина Бена Али, несмотря на гибель многочисленных демонстрантов на митингах
---------------
По данным ООН, национальный доход на душу населения за последние двадцать пять лет правления Бен Али увеличился в десять раз. Если в 1984 году 14 % населения жило ниже уровня бедности, то к 2010 году этот показатель снизился до 3,8 %. Существенно повысилась средняя продолжительность жизни, достигшая к настоящему времени 75 лет. 21 % тунисцев владеет автомобилями, у 82 % дома холодильники, почти у каждого — мобильный телефон. За период 2004—2009 гг. доход на душу населения вырос с 3,5 тыс. тунисских динаров (2,7 тыс. долл.) до 5 тыс. тунисских динаров (3,9 тыс. долл.). А по данным МВФ, ВВП Туниса в 2010 году равнялся 39,6 млрд евро[10].
Тунис вступил во Всемирную Торговую Организацию в 1995 году (в год её образования). В 2008 году подписано о сотрудничестве с ЕС, вступившее в силу в 2008 году, предусматривает постепенную ликвидацию торговых и тарифных барьеров несельскохозяйственной продукции, услуг и инвестиций. Евросоюз оказывал помощь в модернизации, особенно инфраструктуры и активизации частного сектора[11]
Бомж?
15:37
------------------------------
Ты действительно думаешь, что Франция участвовала в делах государства Тунис не корысти ради, а токма для улучшения жизни тунисцев?Молодой человек,ты слушай родителей и учителей в школе.На твоём текущем отроческом жизненном пути только они тебе добра желают.
Наученный бомж ..