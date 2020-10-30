Суббота, 31 Октябрь, 00:02

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 79,33
€ 92,63
3°


1599976 +18283
Обь
80см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Прокурор Франции рассказал о личности мужчины, который убил трех человек в Ницце

, ИА "Амител"
В его квартире нашли Коран, два мобильных телефона и нож
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

У совершившего тройное убийство 29 октября в базилике Нотр-Дам в Ницце найдено свидетельство итальянского "Красного Креста". Нападавшим оказался 21-летний выходец из Туниса, который приехал в Европу через Италию 20 сентября.

По месту проживания злоумышленника правоохранители нашли Коран, два мобильных телефона и нож. После его задержания в церкви обнаружили сумку, в которой хранились еще два ножа.

Как уточнил прокурор по антитеррористическим расследованиям Жан-Фарнсуа Рикар на пресс-конференции, отпечатки пальцев мужчины не были известны спецслужбам Франции ранее. Сам нападавший сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет "Интерфакс".

Напомним, что 29 октября мужчина с ножом напал на людей в центре Ниццы. Как сообщил мэр города Кристиан Эстрози, погибли три человека, в том числе священник.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

30.10.2020 13:10
- гость -

Давно пора при въезде в цивилизованные страны на таможне спрашивать чей Крым и показывать карикатуры. При неадекватной реакции во въезде отказывать.

30.10.2020 13:21
Юс

Надо срочно продавать коран (не помню откуда он у меня), выкинуть один из телефонов да среди ножей навести ревизию, а то...

30.10.2020 13:56
- гость -

Надо срочно продавать

Зачем? Может у вас там хорошая библиотека? Достаточно приобрести за 3$ журнал Charlie Hebdo за сентябрь 2012 г.

30.10.2020 14:04
- гость -

У нас недавно один гражданин РФ чуть не укокошил другого гражданина РФ.Так весь евросоюз санкции ввел,не пощадили даже директора ФСБ.А тут гражданин Туниса замочил трёх граждан Франции.И что,французы это просто так проглотят?

30.10.2020 14:38
Обыватель

Вот не надо было разводить в Европе эту толерантность и гостеприимство. Заполонили все страны приезжими - теперь они там режут коренное население. Не пускать и все, пусть сидят в своих странах.

30.10.2020 14:53
АБОРИГЕН

30.10.2020 14:38
Обыватель
Хороший у тебя username, прямо целиком и полностью твоей писанине соответствует.

30.10.2020 15:06
- гость -

А кто орудовал в Африке,убивая "диктаторов",которые не подчинялись европейцам,вводя страны в гражданскую войну,сея смерть и разрушения?Маленькая справка из вики:"в 2011 году Франция поддерживала правление президента Туниса Зина аль-Абидина Бена Али, несмотря на гибель многочисленных демонстрантов на митингах." Развитые цивилизованные страны ведь как:они то президентов поддерживают,то демонстрантов;то народ,то диктаторов,которые им "по нутру".Ветренны как б... .

30.10.2020 15:20
- гость -

Нож... у нас дома их несколько... У нас корана нет, но Новый завет в библиотеке найдётся, даже несколько икон у жены есть...Телефоны старые тоже лежат... Так можно каждого за такие штуки под статью подвести...

30.10.2020 15:34
- гость -

Так можно каждого за такие штуки под статью подвести

Вы забыли уточнить одну важную деталь. Он ещё и людей убил.

30.10.2020 15:37
- гость -

15:06
- гость -
Маленькая справка из вики:"в 2011 году Франция поддерживала правление президента Туниса Зина аль-Абидина Бена Али, несмотря на гибель многочисленных демонстрантов на митингах
---------------
По данным ООН, национальный доход на душу населения за последние двадцать пять лет правления Бен Али увеличился в десять раз. Если в 1984 году 14 % населения жило ниже уровня бедности, то к 2010 году этот показатель снизился до 3,8 %. Существенно повысилась средняя продолжительность жизни, достигшая к настоящему времени 75 лет. 21 % тунисцев владеет автомобилями, у 82 % дома холодильники, почти у каждого — мобильный телефон. За период 2004—2009 гг. доход на душу населения вырос с 3,5 тыс. тунисских динаров (2,7 тыс. долл.) до 5 тыс. тунисских динаров (3,9 тыс. долл.). А по данным МВФ, ВВП Туниса в 2010 году равнялся 39,6 млрд евро[10].

Тунис вступил во Всемирную Торговую Организацию в 1995 году (в год её образования). В 2008 году подписано о сотрудничестве с ЕС, вступившее в силу в 2008 году, предусматривает постепенную ликвидацию торговых и тарифных барьеров несельскохозяйственной продукции, услуг и инвестиций. Евросоюз оказывал помощь в модернизации, особенно инфраструктуры и активизации частного сектора[11]

30.10.2020 16:27
- гость -

Бомж?

30.10.2020 19:54
- гость -

15:37
------------------------------
Ты действительно думаешь, что Франция участвовала в делах государства Тунис не корысти ради, а токма для улучшения жизни тунисцев?Молодой человек,ты слушай родителей и учителей в школе.На твоём текущем отроческом жизненном пути только они тебе добра желают.

30.10.2020 19:54
Сергей

Наученный бомж ..

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
23:50
Такой день. Уроженец Алтайского края напал на полицейских и подготовка к зиме 0
23:30
Минпромторг выявил сложности с медицинским кислородом в 20 регионах страны 0
23:09
Четыре тела извлекли из-под завалов после землетрясения в Турции 0
22:53
Барнаульцы рассказали о замыкающем проводе в прогулочной зоне 0
22:33
В Алтайском крае мужчина до смерти избил работодательницу из-за забытой барсетки 0
22:04
20 домов оказались разрушены из-за землетрясения в Турции 0
21:53
Около тысячи единиц техники подготовили к зимнему сезону в Алтайском крае 0
21:27
"Даже волос не дрогнул". Лукашенко заявил, что не собирается бежать из Белоруссии 1
21:09
Дождевая вода залила подвал многоэтажки в Барнауле из-за неработающей "ливневки" 1
20:51
В Сети появилось видеообращение подростка, который напал на полицейских в Татарстане 0
20:31
"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари": Нурмагомедов высказался о Макроне 1
20:12
Более миллиона прививок от гриппа сделали в Алтайском крае 1
19:50
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 215 0
19:26
В Камне-на-Оби трое злоумышленников ограбили двух пенсионерок 3
19:02
40 свалок мусора убрали в Барнауле 0
18:54
Ефремов решил отбывать наказание в московском СИЗО вместо чувашской колонии 3
18:29
Что известно о напавшем на полицейских подростке, который якобы из Алтайского края 3
18:03
Выручает в трудную минуту. Как работает топливная карта и зачем она нужна водителю 0
17:51
Новый автобусный маршрут открывается в Барнауле 0
17:36
В России умирающего тыловика бросили у крыльца больницы 24
17:19
4 ноября 2020: выходной или рабочий день? 1
17:03
"МегаФон" инвестирует 6 млрд рублей в развитие системы спутниковой передачи данных 0
16:54
СУ СКР начал проверку после сообщений об упавшей в яму пенсионерке в Рубцовске 2
16:46
В России снова зарегистрировали рекорд по суточному приросту больных COVID-19 4
16:31
СК закончил расследование дела в отношении экс-главы Славгорода Сергея Горбунова 1
16:21
Сотрудники ГИБДД на алтайской трассе остановили автовоз "на минималках" 6
16:03
Чистая работа. На заводах и предприятиях фильтруют воздух с помощью уникальной камеры 0
15:57
Подросток, напавший на полицейских в Татарстане, мог быть уроженцем Алтайского края 5
15:44
Певица Слава рассказала, что любит выпить перед концертом 10
15:17
Лидер алтайских эсеров раскритиковал федеральный бюджет на 2021 год 4
15:10
Надежность и элегантность. Как выглядят современные загородные дома из дерева 6
15:05
"Это караул". Алтайский депутат раскритиковал работу Минздрава из-за COVID 51
14:56
В Республике Алтай выявили 178 новых случаев коронавируса 3
14:47
Будет скользко. Какую погоду обещают в Алтайском крае и Барнауле на выходных? 0
14:33
В Татарстане подросток с ножом напал на полицейских 15
14:16
Россияне снова начали закупаться впрок из-за коронавируса 9
14:02
Apple iPhone 12 mini. Что нового в смартфоне и сколько он будет стоить в России 6
13:52
"Варианты отрабатываются". Почему в ТЦ "Геомаркет" не будет ковидного госпиталя 44
13:43
В Барнауле задержали мужчину, который с мигалками катался по встречке и тротуару 18
13:30
Маска на подбородке – нарушение. В Барнауле продолжают проверять городской транспорт 14
13:18
Жуткие и креативные тыквы на Хэллоуин 3
13:06
В Алтайском крае ввели новые "ковидные" ограничения. Что теперь запрещено? 23
12:54
Барнаульское садоводство наказали за отключение света в осенне-зимний период 19
12:46
В ГИБДД рассказали подробности столкновения автобуса и "Газели" в Барнауле 11
12:30
Алтайский министр здравоохранения перешел на дистанционный режим работы 60
12:22
Рекордное число смертей больных с COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае 47
12:20
Прокурор Франции рассказал о личности мужчины, который убил трех человек в Ницце 13
12:08
19-летнего парня подозревают в краже из дома собственного друга в Алтайском крае 1
11:54
Россия оказалась на первом месте по страху населения потерять работу 6
11:44
Умер полковник алтайской полиции и глава Усть-Калманского МВД Андрей Жадобин 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.