Жуткие и креативные тыквы на Хэллоуин

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Хэллоуин уже близко, и пусть в России он не так популярен, как на Западе, вырезать веселые тыквы здесь тоже любят. Традиция пошла от кельтского обычая создавать фонари, помогающие душам найти путь в чистилище. Правда, в то время вместо тыквы использовали репу. Согласно ирландской легенде, старый фермер по имени Джек смог обвести вокруг пальца самого дьявола, за что был обречен после смерти на скитания по миру с репой и тлеющим внутри нее угольком. Сегодня из тыкв делают настоящие произведения искусства и просто жуткие вещи.
Комментарии
красиво
слово "креативные" совершенно неуместно
Дорогие редакторы АМИКа. Ну полистайте интернет. Для чего вы нам навязываете забугорные праздники? У нас своих куча - забытых. Первая попавшая под руку ссылка https://zen.yandex.ru/media/vusadebke/a-znaete-li-vy-chto-u-slavian-est-svoi-analog-hellouina-5dbaca1f43863f00b151d9a8 Заголовок :" А знаете ли Вы, что у славян есть свой аналог Хэллоуина? " Ну неужели нельзя в татом ракурсе. Или вам проплачено от туда?