Барнаульское садоводство наказали за отключение света в осенне-зимний период

Алтайское краевое УФАС добилось наказания барнаульского садоводства "Ракета" за отключение электричества на зиму. Согласно решению суда, отключение света с октября по май лишает права садоводов на получение электроэнергии от гарантирующих поставщиков в холодное время.

В ведомство с жалобой на действия СНТ "Ракета" обратился житель Барнаула, который имеет зарегистрированный жилой дом на территории садоводства. В ходе расследования УФАС выявило, что в осенне-зимний период товарищество по собственному решению отключает свои подстанции.

Как отметили в пресс-службе ведомства, основанием для прекращения электроснабжения является только факт ненадлежащего присоединения к электросетям, аварийная ситуация на объектах или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электроэнергии.

Суд признал действия СНТ "Ракета" неправомерными и предписал восстановить круглогодичную подачу электроэнергии к жилому дому заявителя, в том числе в осенне-зимние периоды.

Садоводство обжаловало решение в нескольких инстанциях, однако все они встали на сторону антимонопольной службы и УФАС оштрафовал садоводство на 50 тысяч рублей.