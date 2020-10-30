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Новости

Барнаульское садоводство наказали за отключение света в осенне-зимний период

, ИА "Амител"
СНТ "Ракета" получило штраф и предписание восстановить подачу электроэнергии
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайское краевое УФАС добилось наказания барнаульского садоводства "Ракета" за отключение электричества на зиму. Согласно решению суда, отключение света с октября по май лишает права садоводов на получение электроэнергии от гарантирующих поставщиков в холодное время.

В ведомство с жалобой на действия СНТ "Ракета" обратился житель Барнаула, который имеет зарегистрированный жилой дом на территории садоводства. В ходе расследования УФАС выявило, что в осенне-зимний период товарищество по собственному решению отключает свои подстанции.

Как отметили в пресс-службе ведомства, основанием для прекращения электроснабжения является только факт ненадлежащего присоединения к электросетям, аварийная ситуация на объектах или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате электроэнергии.

Суд признал действия СНТ "Ракета" неправомерными и предписал восстановить круглогодичную подачу электроэнергии к жилому дому заявителя, в том числе в осенне-зимние периоды.

Садоводство обжаловало решение в нескольких инстанциях, однако все они встали на сторону антимонопольной службы и УФАС оштрафовал садоводство на 50 тысяч рублей. 

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

30.10.2020 13:02
- гость -

У садоводств и так с деньгами всегда напряг, а здесь еще штрафанули. Сами на себя нажаловались. Электричество отключают из-за опасности пожаров. У нас тоже отключают, пока не будут проведены новые линии по всему садоводству.

30.10.2020 13:08
- гость -

А у нас в Дорожнике и линии меняют и энергию не отключают.

30.10.2020 13:12
- гость -

30.10.2020 13:08
- гость -

У кого как. Был на днях на даче, там никого вообще. Это если замкнет, то никто это и не заметит. А что там делать, октябрь холодный, дожди, снег.

30.10.2020 13:20
- гость -

Значит, из-за одного "умника" остальные садоводы должны оплачивать неизбежные потери при включённой на всё садоводство электроэнергии, которой никто не пользуется.Плюс на всех раскинется штраф. Сгореть не боится?

30.10.2020 13:22
Гость

В нашнм сад-ве живут постоянно 5 чел. Из-за них оставляют свет, им расчищают дорогу бульдозером, и дорогу к колодцу. И всё это за деньги всех членов сад-ва. Так эти зимовщики ещё и воруют дрова, трубы и что плохо или даже хорошо лежит. Вот на кой они нам? Кто придумал эту хрень, там жить?

30.10.2020 13:25
- гость -


30.10.2020 13:22
Гость


ну и запустите им петуха

30.10.2020 13:30
- гость -

если все по правильному делает председатель с-ва то будет как в нашем, есть летники и зимники , и за свет, чистку дорог вывоз ТБО платят только зимники, и никаких раскидываний

30.10.2020 13:40
Бабуля

Во многих садоводствах очень старые линии электропередач.Если замкнет,никто и не увидит..У нас выключают и никто не против.

30.10.2020 13:40
- гость -

Сейчас у многих садовые земельные участки и дома оформлены в собственность. На каком основании председателем садоводства ограничивается собственникам доступ и право пользования их законным имуществом? Решение собрания в данном случае не закон.

30.10.2020 13:43
662

Холостой ход трансформатора на этих зимников раскинуть, и пусть платят. А остальные будут зимой в баньку к себе приезжать, с комфортом зимой отдыхать

30.10.2020 14:11
- гость -

Давно пора. Обнаглели совсем. Деньги только собирают и себе в карман.

30.10.2020 14:21
Счетовод

Жилые дома в садоводствах, где нет возможности обслужить сети, почистить зимой дороги, невозможно выдержать противопожарные и санитарные нормативы и целая куча других "невозможностей" - это полнейшая глупость и ущемление прав реальных садоводов. Позиция УФАС, когда плюют на мнение собственников сетей, т.е. садоводов, ведет к необратимому бардаку и беззаконию.

30.10.2020 14:21
- гость -

А вот прокуратура и полиция нарушения видеть не хотят, всех отпинывают.

30.10.2020 14:24
- гость -

Слушай, Счетовод. Когда сети ведомственные - то эти субисполнителя обязаны соблюдать закон ФЗ 35, Постановления Правительства 442 и два Постановления КС РФ о том, что никаких периодов нет и быть не может. А ваше право прекращается там, где начинаются права других.

30.10.2020 14:27
- гость -

30.10.2020 14:21
Счетовод

Где на это деньги, Зин?
Вы представляете, сколько будет стоить, чистить от снега примерно 10-15 км дорог во всём садоводстве?

30.10.2020 14:39
- гость -

Счетоводов на мыло! Обязанность, а право расчистки дорог лежит на садоводстве. Один садовод смету решил запросил... Три года получал.. И из садоводов исключили его... Чтобы своим законным правом не мог воспользоваться. За те деньги, что платят садоводы - улицы должны быть освещены, асфальт лежать.

30.10.2020 15:02
- гость -

там такие денжищща крутятся, мама не горюй, у нас войны между председателями кто кого
в прошлом году одного посадили за незаконную продажу озера/отстойника, ЛЭП и старого насоса

30.10.2020 15:39
- гость -

В Дружбе и Ракете многие живут и зимой и летом. В котеджном поселке жить им далеко и дорого. Любители халявы.

30.10.2020 15:46
- гость -

Так они находятся фактически в городе.

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