День всех святых. Винтажные костюмы на Хэллоуин, от которых бегут мурашки

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По традиции канун Дня всех святых считается единственным днем в году, когда духи умерших могут вернуться на землю. Примерно в XVI веке сложилась традиция выпрашивания сладостей ночью 31 октября. Дети и взрослые надевали тканевые маски и ходили от одного дома к другому, требуя от хозяев угощения.

Основными темами Хэллоуина являются смерть, оккультизм и монстры. Современные хэллоуинские костюмы не блещут оригинальностью, и напугать ими почти нельзя.

Как одевались на Хэллоуин раньше, когда действительно было жутко, смотрите в нашей фотоподборке.