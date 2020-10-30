Россияне снова начали закупаться впрок из-за коронавируса

Около трети россиян готовятся к новым ограничениям из-за коронавируса и закупаются товарами впрок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса объявлений "Юла".
Больше половины людей, которые приняли участие в опросе, стали чаще совершать покупки, после того как в регионах вновь начали вводить ограничения. Отмечается, что около 20% из числа респондентов приобретают товары первой необходимости и еще 12% запасаются продукцией из других категорий, поскольку опасаются закрытия непродовольственных магазинов.
Исследование проводилось через интернет. Участие в нем приняли 1611 человек из различных российских городов.
Комментарии
На ВШИ что ли закупаються
Это радует, что столько россиян понимают, что карантин просто необходим. Жаль только у нас в правительстве таких нет.
зачем?
смысл то какой?
Смысл - затормозить распространение ковида разгрузив больницы.
закупать нужно бенз!
когда гром грянет, перекреститься успеешь, а бак пустой...
чё делать будешь?
Да и за бугор хрен выедешь на нашу зарплату и, соответственно, заразу не привезёшь. Как по мне, так уже и сейчас на эти цифры не смотрю. А зачем предсказуемость, если этот доллар мне и так не по карману? Ну будет он 100:1 и что от этого для меня изменится? Цена на бензин? На водку? Футболисты начнут лучше играть? Ещё лучше? Ха-ха-ха
Опять туалетную бумагу все скупать понеслись?
и гречу
гречку, а не гречу