Россияне снова начали закупаться впрок из-за коронавируса

Около трети россиян готовятся к новым ограничениям из-за коронавируса и закупаются товарами впрок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса объявлений "Юла".

Больше половины людей, которые приняли участие в опросе, стали чаще совершать покупки, после того как в регионах вновь начали вводить ограничения. Отмечается, что около 20% из числа респондентов приобретают товары первой необходимости и еще 12% запасаются продукцией из других категорий, поскольку опасаются закрытия непродовольственных магазинов.

Исследование проводилось через интернет. Участие в нем приняли 1611 человек из различных российских городов.