"Это караул". Алтайский депутат раскритиковал работу Минздрава из-за COVID

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко должен пойти на серьезные кадровые решения из-за катастрофической ситуации в здравоохранении, произошедшей на фоне эпидемии коронавируса. С таким призывом во время сессии АКЗС выступил руководитель фракции ЛДПР в парламенте Владимир Семенов. По мнению либерал-демократа, по сравнению с другими регионами страны, где сейчас тоже героически сражаются с вирусом, в Алтайском крае произошли именно управленческие ошибки. Из-за них скорые не приезжают к тяжелобольным пациентам, а люди неделями не могут забрать тело родственника из морга.
"Все для фронта, все для победы. Но хочется, чтобы наши полководцы руководствовались принципом "не числом, а умением" и не использовали медиков как солдат в штрафных ротах. Мы видим провалы на фронтах первичной помощи, диагностики, скорой помощи и даже моргов. Мы хорошо и быстро хороним. Но в этом нет заслуги Минздрава. Виктор Петрович, еще не поздно принять решения и изменить ситуацию", – обратился к губернатору края Владимир Семенов.
Уже после после сессии депутат объяснил amic.ru свое решение обратиться к главе региона. Происходящие в сфере здравоохранения, по мнению либерал-демократа, можно назвать только одним словом: "караул" и молчать в нынешней ситуации он не мог. В отличие от Виктора Томенко, лечившегося от пневмонии в отдельной палате, большинство жителей региона не могут добиться даже обычного приема к врачу. Владимир Семенов уверен, что данные, приводимые оперштабом, не отражают реальной катастрофы. Он сам лично убедился, что только в отделении городских больниц № 12 в Барнауле за сутки скончалось 15 человек. Хотя, согласно статистике краевых властей, за день от коронавируса во всем крае умерло только 10 больных. При этом власти рапортуют, что ситуация под контролем и количество летальных исходов, уверен депутат, искусственно занижается.
"Нам хватает коечного фонда, врачей, лекарств. Только вот на бумаге. Мы же видели, как протекала первая волна, которую мы так благополучно боком проскочили, в Москве и Подмосковье. Руководство Минздрава должно было понимать, что такая ситуация может произойти и в Алтайском крае. Готовиться к ней надо было еще весной и летом. Но чего все ждали? Почему резервный морг в Барнауле начинает работать только тогда, когда уже люди днями по телефону на коленях умоляют отдать им тело родственника. А чиновники в этот момент цинично говорят по телевизору: "Все хорошо. Это просто родственники сами тела не забирают". А эта проблема нарастала еще две недели назад и нужно было еще тогда задействовать резервный морг. Когда у нас говорят, что нет очередей на ИВЛ, то это тоже вранье. Люди не могут ни вызвать врача, ни добиться теста", – уверен Владимир Семенов.
Алтайский депутат призывает руководство краевого Минздрава не ждать, пока ситуация станет еще хуже, а уже сейчас посмотреть на опыт других регионов. Например, в Омске заключили договор с такси, которые отвозят пациентов на обследования в медучреждения. У нас же в Барнауле, поясняет либерал-демократ, сейчас скорая не только доставляет больных в Диагностический центр на КТ-диагностику, но и после обследования либо отвозит домой, либо в ковидгоспиталь. В результате скорые в городе стали выполнять функцию такси, а в это время тяжелобольные пациенты днями не могут получить неотложную помощь. Все эти недочеты, уверен Владимир Семенов, произошли из-за плохой работы руководства алтайского Минздрава.
"У нас министерство начинает работать, только когда в соцсетях появляются видео с трупами в пакетах на полу в морге. Уже люди кричат, умоляют о помощи. Они там, в Минздраве ждут, чтобы народ восстал?" – эмоционально заключил депутат.
Работа регионального Минздрава в последнее время неоднократно подвергалась жесткой критике жителей, которые не могут попасть к врачу, вызвать скорую и даже просто купить необходимые препараты в аптеках. Ежедневно в аккаунт в Instagram губернатора Виктора Томенко приходят сотни жалоб на работу медучреждений от жителей региона. Количество тяжелобольных пациентов с каждым днем растет. Только за последние сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 219 инфицированных COVID-19 и рекордное число умерших с коронавирусом (17 человек). По количеству новых случаев заражения Алтайский край является одним из лидеров в стране, а коечный фонд заполнен на 98%.
Ранее на фоне нехватки коечного фонда и перебоев подачи кислорода в Ростовской области в отставку ушла министр здравоохранения Татьяна Быковская. В Омской области должности лишилась замминистра Анастасия Малова, отвечавшая за работу скорых, после инцидента, когда 70-летнюю пациентку с 80-процентным поражением легких 12 часов возили по городским больницам, где не было мест. В итоге эта скорая и еще одна, оказавшаяся в аналогичной ситуации, приехали поздно вечером к зданию регионального Министерства здравоохранения и включили сирены. После этого пациентов согласились госпитализировать в БСМП-2, где один из них скончался. В Хабаровском крае прямо во время оперштаба уволили чиновника Минздрава, так как тот отказался закупать антибиотики от пневмонии. В результате жители региона остались без необходимых препаратов в разгар второй волны.
Глава Алтайского края Виктор Томенко в недавнем интервью краевым СМИ рассказал, что доверяет руководству Минздрава и уверен, что ситуация с эпидемией коронавируса под контролем.
Комментарии
Молодец, как всегда все лаконично и по существу, респект и уважуха ВВС!!!!!!!!!!!!!
Редакция, хотелось бы услышать - что ответил господин Губернатор на в общем то справедливые упреки депутата? То что он в недавнем интервью говорил про доверие господина Попова - это понятно, а вот именно на это выступление? Дословно, по стенограмме.
за губернатора ответил Лазарев, который сказал, что у нас смертность ниже чем везде
Глава Алтайского края Виктор Томенко сказал, что доверяет руководству Минздрава и уверен, что ситуация с эпидемией коронавируса под контролем.
М-да...
Мы же видели, как протекала первая волна, которую мы так благополучно боком проскочили, в Москве и Подмосковье. Руководство Минздрава должно было понимать, что такая ситуация может произойти и в Алтайском крае. Готовиться к ней надо было еще весной и летом.
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Да про какую первую волну, которую проскочили, все говорят? Или вы имеете в виду летнее искажение статистики в угоду политическим и бизнес- интересам? На самом деле шло с весны и идет дальше нарастание количества больных. А, как нас учили, количество переходит в качество.
Ну вот и бутафорская оппозиция подтянулась. Не прошло и месяца. Значить теперь можно официально критиковать власть за недоработки в противостоянии ковиду
0.10.2020 15:22
гость
за губернатора ответил Лазарев, который сказал, что у нас смертность ниже чем везде
- Это тот, у которого в больнице воровали десятки миллионов бюджетных денег, а он был не в курсе? Тогда логично. Тем более что он заслуженный врач.Верю.
Хорошая тема любому депутату не ЕР на этой теме заявить о себе. Хотите назовите это пиаром. Почему наша боец Мария до сих пор молчит? А то что заметил хоронить мы умеем это точно, есть опыт в их кругах закапывать за деньги.
Прав ЛДПРовец. Только высказывание похоже в никуда....
Губернатора вылечили, министра вылечим, а остальные, как повезёт
ну хоть кто-то критикует или надо хвалить все время? так они сами себя хвалят постоянно
"Глава Алтайского края Виктор Томенко в недавнем интервью краевым СМИ рассказал, что доверяет руководству Минздрава..."
так то ж, кореш его с Красноярска (деньги пилить лучше со знакомым)
ПОПОВА В ОТСТАВКУ!!!!!!!!!!!!
КОЕЧНЫЙ ФОНД ЗАПОЛНЕН НА 98%?
Томенко в недавнем интервью краевым СМИ рассказал, что доверяет руководству Минздрава
Это прекрасно. Остается узнать только одно. А доверяет ли народ этой красноярской братве?
Очередной говорун. У нас таких полно, можем в Африку отправлять как гуманитарную помощь А вот у врачей не хватает.
30.10.2020 15:36
- гость -
КОЕЧНЫЙ ФОНД ЗАПОЛНЕН НА 98%?
Больных свозим к министерству здравоохранения, кабинетов много, кругом врачи-чиновники. Пусть знания, умение покажут.
А где это у нас больница номер 15?
Таменко в отставку!
Мы хорошо и быстро хороним. Но в этом нет заслуги Минздрава. Виктор Петрович, еще не поздно принять решения и изменить ситуацию",
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Хороним, быстро? Видно для этого, в летний период, проводили соревнование Сибирского округа по скорости копки могил. Там победу одержали кажется томичи.
Вопрос не по адресу. Не губернатору вопрос, а прокурору.
неужели команда "Мочить" прозвучала?
почему никто не отправит видео на федеральные каналы, ну это беспредел, отцу 90 лет, у него температура за 38, я не могу никуда дозвониться, а скорая отправила заявку в полликлиннику №1 на неотложную помощь, день заканчивается -никого. Это што -геноцид?!
Где "Абориген"?!!!!!!!!!!!!!!!
Все беды от депутатов. Попов жертва.
Абориген прибрьел
Какие законы написали так они и работают. Ищите козлов отпущения. В зеркало посмотритесь.
Какие законы написали так они и работают. Ищите козлов отпущения. В зеркало посмотритесь.
Минздрав, роспотребнадзор и губернатор решили проблему - издали указ о ношении масок! Что еще надо? Болеть они надумали! Одни растраты с этим народом. Пишешь, пишешь указы, проводишь проводишь проверки в отношении применения масок, составляешь отчеты, а они еще больницы требуют!!! Вот же неблагодарные!
30.10.2020 16:41
Глас вопиющего
он вам зачем?
ПОПОВА В ОТСТАВКУ !
Владимир Семёнов! Огромное Вам спасибо за то, что сказали господину Томенко то, что хотят сказать ему большинство жителей края, но не имеет этой возможности.
Амик! И вам спасибо, что опубликовали это.
Уже надоело, что нас считают за дураков, извините за выражение.
10 смертей в день дополнительно по краю? И из-за этого трупы лежат в подвалах, морги не справляются, загсы будут работать по выходным!!!
Вы издеваетесь!!!
Так надо гнать в шею таких паталогоанатомов, работников загса, ведь судя по отчётам, работы на каждого из них ну максимум по одному умершему добавилось.
Руководство края, прекратите их позорить!!!
Если бы все было, как вы пишите, то никаких дополнительных моргов, врачей и дней работы загсов не понадобилось бы!!!
Наконец, возьмите ответственность на себя за свои дела! Вы же сибирские мужики!!!
а ГрЫша ходил на флюорографию ничего этого не видел
"Вы фсё врёти" подумал доблестный ГрЫгорий.
Вы же сибирские мужики!!!
сибирские мужики в барбершопах не бреются
Это не тот семенов, который бюи руководил? Дом на территории построил... жаба за кормушку давит?
Он сам лично убедился, что только в одном отделении городской больницы № 15 ...
Это где он был?
У нас же в Барнауле, поясняет либерал-демократ, сейчас скорая не только доставляет больных в Диагностический центр на КТ-диагностику, но и после обследования либо отвозит домой, либо в ковидгоспиталь. В результате скорые в городе стали выполнять функцию такси
А как он хочет, чтобы ковидположительные с умеренными поражениями легких на ОТ домой отбывали на лечение? А ночью на такси? Денег даст?
Несколько раз критиковал Семёнова, а тут впервые аплодирую!
Министра здравоохранения в отставку!!!
Безобразие творится!
Безответственная работа!!!
Это, конечно, все правда, что он написал. Вовремя, главное, -уже недели 3 , как комментарии полны всех этих подробностей. Три недели копил-копил, выдал.Какой молодец, хорошо пропиарился, и партию заодно пропиарил.
Безответственная работа министра
Удар в спину. Весной что молчал.
Похоже губернатор Томенко совершенно не понимает что происходит. Враньё привело к печальным фактам. Ещё 1 июля ни для кого секретом не было, что за сутки больных по триста человек, а тесты не делались, благодаря распоряжению Анны Поповой с которой так же нужно спросить на каком основании она запретила местным властям делать тесты на ковид до 65 лет. Власти тихо послушались и меры не принимали До сих пор не принимают. Краснощековски1 район- глава администрации месяц на больничном( невралгия), директор школы с октября в отпуске, глав врач ЦРБ в отпуске( ребёнок родился), в статистике стоит 14 человек, а в районной газете стоит 93 человека. Кому лечить и руководить, где связь с районами и где реальная работа , где тесты? Господин губернатор , Роспотребнадзор и М нистерство здравоохранения- вы всех смешали - больных со здоровыми? Кто за беспредел? отвечать будет? Люди мрут как мухи от запущенных и не оказанных вовремя услуг. Где ваше хваленое число СИЗОв- отдайте часть на приём больных и во все скорые помощи, и да, а вы их моете или обрабатываете и где?
Правда ли, что больницы и поликлиники получили право отказывать в помощи?
aif.ruOct 30, 2020 3:05 AM
Такую возможность медучреждения получат, если без изменений будут приняты поправки в законопроект «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Они уже приняты вчера в первом чтении Госдумой.
Как считают некоторые авторитетные медицинские специалисты, если поправки будут приняты, то доступность и качество медицинской помощи снизится.
В Германии 50 человек порог заболеваемости, бьют тревогу. В Барнауле за сутки умерло 17 человек( официально) и пофигизм руководства процветает. Томенко под суд вместе с руководством Рос´отребнадзора и Министром Здраво*хранения края) за неоказание медпомощи населению, халатное отношение к своим обязанностям и чтото похожее на геноцид народа
Ждем ответ из барбершопа
У меня тест не брали. С 7 утра до 18 больничный продлевал, потом с 7 до 16, потом с 7 до 15. Сдам кровь сам IgM 8.6 IgG 65.7. ПЦР мне не делали. Говорят ОРВИ. Пневмния была. Это капец.
+ в больнице поймал ретровирус. Все больные в одной очереди. В пятницу флюорография показала пневмонию двустороннюю, а в понедельник после 11часовой очереди терапевт сказала что все у меня хорошо. Хотят всех уморить.
18.07
Что то до Вас так долго дошло , что все управление государством построено на лжи , причем это на всех уровнях , попробуйте сопоставить планы , программы. , цифры , которые нам озвучивают на все источниках сми и вы увидите полное разночтение , вот так и живем .Единственное признание по реформам в здравоохранении признал провальными , особенно первичное звено , это Путин и была подготовлена программа по реформам в первичном звене и даже озвучена сумма в 500.0 млрд. руб и где что , тишина .
В Новоалтайске с температурой ниже 38, к врачу не записывают, а значит больничный не получить, тестов бесплатных не делают, лечения нет. Ходим, ждем, заражаем, умираем...
Тип под этим ником этот ТРОЛь И БОТ, который за деньги пишет мусор в сторону губернатора и министра здравохранения!
30.10.2020 18:35
Гость
В Германии 50 человек порог заболеваемости, бьют тревогу.
Ты что несёшь? В Германии сейчас по 16-18 тысяч в день. И никто особо не чешется. Все увлечены Навальным.