"Это караул". Алтайский депутат раскритиковал работу Минздрава из-за COVID

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко должен пойти на серьезные кадровые решения из-за катастрофической ситуации в здравоохранении, произошедшей на фоне эпидемии коронавируса. С таким призывом во время сессии АКЗС выступил руководитель фракции ЛДПР в парламенте Владимир Семенов. По мнению либерал-демократа, по сравнению с другими регионами страны, где сейчас тоже героически сражаются с вирусом, в Алтайском крае произошли именно управленческие ошибки. Из-за них скорые не приезжают к тяжелобольным пациентам, а люди неделями не могут забрать тело родственника из морга.

"Все для фронта, все для победы. Но хочется, чтобы наши полководцы руководствовались принципом "не числом, а умением" и не использовали медиков как солдат в штрафных ротах. Мы видим провалы на фронтах первичной помощи, диагностики, скорой помощи и даже моргов. Мы хорошо и быстро хороним. Но в этом нет заслуги Минздрава. Виктор Петрович, еще не поздно принять решения и изменить ситуацию", – обратился к губернатору края Владимир Семенов.

Уже после после сессии депутат объяснил amic.ru свое решение обратиться к главе региона. Происходящие в сфере здравоохранения, по мнению либерал-демократа, можно назвать только одним словом: "караул" и молчать в нынешней ситуации он не мог. В отличие от Виктора Томенко, лечившегося от пневмонии в отдельной палате, большинство жителей региона не могут добиться даже обычного приема к врачу. Владимир Семенов уверен, что данные, приводимые оперштабом, не отражают реальной катастрофы. Он сам лично убедился, что только в отделении городских больниц № 12 в Барнауле за сутки скончалось 15 человек. Хотя, согласно статистике краевых властей, за день от коронавируса во всем крае умерло только 10 больных. При этом власти рапортуют, что ситуация под контролем и количество летальных исходов, уверен депутат, искусственно занижается.

"Нам хватает коечного фонда, врачей, лекарств. Только вот на бумаге. Мы же видели, как протекала первая волна, которую мы так благополучно боком проскочили, в Москве и Подмосковье. Руководство Минздрава должно было понимать, что такая ситуация может произойти и в Алтайском крае. Готовиться к ней надо было еще весной и летом. Но чего все ждали? Почему резервный морг в Барнауле начинает работать только тогда, когда уже люди днями по телефону на коленях умоляют отдать им тело родственника. А чиновники в этот момент цинично говорят по телевизору: "Все хорошо. Это просто родственники сами тела не забирают". А эта проблема нарастала еще две недели назад и нужно было еще тогда задействовать резервный морг. Когда у нас говорят, что нет очередей на ИВЛ, то это тоже вранье. Люди не могут ни вызвать врача, ни добиться теста", – уверен Владимир Семенов.

Алтайский депутат призывает руководство краевого Минздрава не ждать, пока ситуация станет еще хуже, а уже сейчас посмотреть на опыт других регионов. Например, в Омске заключили договор с такси, которые отвозят пациентов на обследования в медучреждения. У нас же в Барнауле, поясняет либерал-демократ, сейчас скорая не только доставляет больных в Диагностический центр на КТ-диагностику, но и после обследования либо отвозит домой, либо в ковидгоспиталь. В результате скорые в городе стали выполнять функцию такси, а в это время тяжелобольные пациенты днями не могут получить неотложную помощь. Все эти недочеты, уверен Владимир Семенов, произошли из-за плохой работы руководства алтайского Минздрава.

"У нас министерство начинает работать, только когда в соцсетях появляются видео с трупами в пакетах на полу в морге. Уже люди кричат, умоляют о помощи. Они там, в Минздраве ждут, чтобы народ восстал?" – эмоционально заключил депутат.

Работа регионального Минздрава в последнее время неоднократно подвергалась жесткой критике жителей, которые не могут попасть к врачу, вызвать скорую и даже просто купить необходимые препараты в аптеках. Ежедневно в аккаунт в Instagram губернатора Виктора Томенко приходят сотни жалоб на работу медучреждений от жителей региона. Количество тяжелобольных пациентов с каждым днем растет. Только за последние сутки в Алтайском крае лабораторно подтвердили 219 инфицированных COVID-19 и рекордное число умерших с коронавирусом (17 человек). По количеству новых случаев заражения Алтайский край является одним из лидеров в стране, а коечный фонд заполнен на 98%.

Ранее на фоне нехватки коечного фонда и перебоев подачи кислорода в Ростовской области в отставку ушла министр здравоохранения Татьяна Быковская. В Омской области должности лишилась замминистра Анастасия Малова, отвечавшая за работу скорых, после инцидента, когда 70-летнюю пациентку с 80-процентным поражением легких 12 часов возили по городским больницам, где не было мест. В итоге эта скорая и еще одна, оказавшаяся в аналогичной ситуации, приехали поздно вечером к зданию регионального Министерства здравоохранения и включили сирены. После этого пациентов согласились госпитализировать в БСМП-2, где один из них скончался. В Хабаровском крае прямо во время оперштаба уволили чиновника Минздрава, так как тот отказался закупать антибиотики от пневмонии. В результате жители региона остались без необходимых препаратов в разгар второй волны.

Глава Алтайского края Виктор Томенко в недавнем интервью краевым СМИ рассказал, что доверяет руководству Минздрава и уверен, что ситуация с эпидемией коронавируса под контролем.