Певица Слава рассказала, что любит выпить перед концертом

Певица Слава в беседе с ведущей Аленой Жигаловой рассказала о своем отношении к алкоголю. Она отметила, что любит выпить, но проблем с этим у нее нет.

"Перед концертом я немножечко выпиваю, потому что сколько бы лет я ни работала, все равно очень волнуюсь. Я переживаю постоянно, как все это получится, хотя почти 20 лет уже пою. К тому же алкоголь помогает первую песню хорошо взять, поэтому капельку позволяю", – говорит певица.

Она рассказала, что сдавала генетический тест и врачи выяснили, что ее организм "абсолютно не отравляется алкоголем", а значит, она может пить бесконечно.

При этом, по словам певицы, проблем с алкоголем у нее нет, пишет РИА Новости.