Певица Слава рассказала, что любит выпить перед концертом

Певица Слава в беседе с ведущей Аленой Жигаловой рассказала о своем отношении к алкоголю. Она отметила, что любит выпить, но проблем с этим у нее нет.
"Перед концертом я немножечко выпиваю, потому что сколько бы лет я ни работала, все равно очень волнуюсь. Я переживаю постоянно, как все это получится, хотя почти 20 лет уже пою. К тому же алкоголь помогает первую песню хорошо взять, поэтому капельку позволяю", – говорит певица.
Она рассказала, что сдавала генетический тест и врачи выяснили, что ее организм "абсолютно не отравляется алкоголем", а значит, она может пить бесконечно.
При этом, по словам певицы, проблем с алкоголем у нее нет, пишет РИА Новости.
Комментарии
алкоголик никогда не признается что у него проблема с алкоголем, и по всякому свалит это на что либо - например волнение, стресс..
А чо и где она спела? Не имела щастья познакомиться с её творчеством
Я тоже люблю выпить перед концертом. И после концерта.
стрекоз так много молодых, а муравьи все передохнут скоро.
А я перед сном 100гр. Вчера 7 раз спать ложился.
И кому интересно высказывание этой алкоголички? Это что за реклама спиртного? Вот такие певицы- прьют и выступают перед публикой. А вы зрители платите за пьяные выступления. Стоит ли ходить на такие концерты?
К тому же алкоголь помогает первую песню хорошо взять, поэтому капельку позволяю"
Сосала бы- лучше орала
Хороша баба!!! Да и песни норм!!!
Слава- певица? Что она ещё делает ртом?
Певицы Коля там нету?