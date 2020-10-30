Лидер алтайских эсеров раскритиковал федеральный бюджет на 2021 год

Госдума России рассмотрела в первом чтении внесенный правительством РФ проект федерального бюджета на 2021 и плановый период 2022-2023 годов. Фракция "Справедливая Россия" проголосовала против, поскольку документ ставит под сомнение эффективность исполнения бюджета, и как следствие – реализацию социальных обязательств. Об этом сказано на партийном сайте.

"Автор сменился, а почерк остался прежним, – комментирует депутат Госдумы, лидер алтайских эсеров Александр Терентьев. – Бюджет с приличным дефицитом, покрывать который планируется с помощью внутреннего займа. Тем временем как средства Национального фонда благосостояния, а это уже более 12 трлн рублей, лежат мертвым грузом и не работают. Мы не понимаем, что за рачительный такой хозяин, который намерен заимствовать огромные средства – около 5,7 трлн рублей, закрывая глаза, не беря в расчет и оставляя практически неприкосновенными основные заначки – 113 млрд рублей резервного фонда правительства, 1,5 трлн рублей нераспределенных средств и переходящих остатков, 12,4 трлн рублей ФНБ? Эти средства стали бы серьезным подспорьем и решили бы массу вопросов, в том числе борьбы с бедностью, о которой говорит президент. Направлять их, прежде всего, нужно на поддержку российских граждан: финансировать пособия и субсидии, повышать заработную плату, дать льготы тем же детям войны, на которых никак не находится у государства средств".

Как полагает Терентьев, необходимо кардинально менять подход к регионам – дать им больше самостоятельности и мотивации зарабатывать. Бюджеты субъектов – это жизнь наших людей, а они загнаны в такие жесткие рамки. Плюс пандемия наложила свой отпечаток. "Справедливая Россия" считает, что без серьезной перенастройки налоговой системы в пользу бюджетов субъектов РФ регионы не научатся наращивать доходную базу, поэтому будут продолжать ждать и надеяться на подачки сверху, рассуждает депутат Госдумы.

"Уже сегодня мы видим как тяжело людям – средства, которые выделяются гражданам и на поддержку малого и среднего бизнеса, не достаточны. Хотя именно на плечи малого и среднего бизнеса уложили самую тяжелую, часто непосильную ношу. Они рассчитываются практически за все, и это несправедливо – правительство возложило на эту "дойную корову" слишком много, она не выдержит таких нагрузок. Только повернувшись лицом к предпринимателям, поддержав высокие технологии, возрождение новых отраслей, можно укрепить рубль и экономику страны в целом", – подчеркивает справоросс.

Александр Терентьев не согласен с тем, что бюджет на 2021 год можно назвать социальным. "Насколько уместно говорить о достаточной помощи людям, если не нашло поддержку предложение об индексации пенсий работающим пенсионерам, нет средств для детей войны, сирот, поддержки многодетных семей. Нет средств на развитие здравоохранения и образования. В прошедшем первое чтение проекте, несмотря на некоторое увеличение общего объема финансирования социальных статей, заложено снижение доли расходов на образование, здравоохранение и национальную оборону. Безусловно, у эсеров не поднялась бы рука поддержать такой бюджет", – резюмирует алтайский думец.