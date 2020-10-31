Семь предложений – один ответ. Почему оппозиция не поддержала новый бюджет Алтая

Бюджет Алтайского края на 2021 год в нынешнем виде не позволит бороться с тотальной бедностью населения и не остановит отток людей, уезжающих в соседние регионы Сибири за лучшей жизнью. В этом уверен лидер фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов. Перед рассмотрением документа в первом чтении либерал-демократы направляли в правительство и лично министру финансов Данилу Ситникову свои предложения, как повысить доходную часть бюджета. Однако эти инициативы не были рассмотрены. В результате ЛДПР стала единственной фракцией в краевом парламенте, депутаты которой единогласно проголосовали против финансового документа. Владимир Семенов пояснил amic.ru, что при рассмотрении бюджета во втором чтении к инициативам партии в правительстве обязательно прислушаются.

Почему фракция ЛДПР проголосовала против бюджета?

Фракция направила семь предложений, которые могли бы улучшить жизнь населения края. Владимир Семенов надеется, что есть шанс вернуться к этому вопросу на следующей сессии. Из федерального бюджета в регион возможно поступление нескольких миллиардов рублей, которые потенциально могут быть направлены на инициативы фракции.

"К сожалению, достойного диалога с Минфином пока у нас нет. Но это уже стало традицией. По ряду обсуждаемых вопросов у нас есть, конечно, умеренный оптимизм. Мы очень надеемся, что при возвращении к рассмотрению бюджета в будущем нам удастся найти компромисс, позволяющий фракции поддержать документ. Нас не пугает принятие бюджета с максимально возможным дефицитом. Нам не нравится, когда просто закладывается рост заработной платы на ближайшие три года без цели войти хотя бы в середину списка СФО по этому показателю. Поддержка экономики, инвестиции, рост зарплаты – все это бессмысленно, если отток населения из Алтайского края не прекратится. Я еще понимаю, когда люди уезжают в Москву. Но ведь они бегут в Новосибирск, Кемерово и Красноярск. При нынешнем бюджете через три года зарплаты в Алтайском крае не будут такими же высокими, как у соседей. Сколько бы губы ни красили социально-экономическому положению в крае, люди все равно продолжают уезжать", – пояснил Владимир Семенов amic.ru решение фракции голосовать против.

Какие семь инициатив ЛДПР отклонили в правительстве края?

1. Увеличить на 10% ежемесячную выплату труженикам тыла и ветеранам труда с января 2021 года. Сейчас в Алтайском крае проживает около 230 тысяч льготников, и ежемесячные выплаты им не индексировали с 2009 года. За это время только одна "коммуналка" подорожала в 2,5 раза. Труженики тыла в крае сейчас получают надбавку в размере 595 рублей, а ветераны труда – 615 рублей.

2. Либерал-демократы предлагают заложить в бюджет средства на реабилитацию тех, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме. Таких пациентов предлагают направлять на лечение в санатории региона. Стоимость реабилитации, которая длится около двух недель, 25 тысяч рублей. На всех тяжелобольных пациентов, как посчитали во фракции, необходимо около 50 миллионов рублей. Для бюджета Алтайского края сумма незначительная. В правительстве, как объяснил Семенов, ему ответили, что ждут денег на эти средства от "федералов".

3. Дополнительные доходы в ЛДПР предлагают привлекать, продавая имущество, находящееся в краевой собственности. В качестве примера во фракции приводят историю с тепличным комплексом "Центральный", который "ушел с молотка" новосибирскому инвестору за 500 миллионов рублей. Продажа позволила нарастить объемы производства, увеличить количество рабочих мест.

4. Увеличить в два раза финансирование сферы спорта. Сейчас на эту отрасль ежегодно выделяется около двух миллиардов рублей.

5. Предусмотреть дополнительные средства на индексацию расходов для учащихся общеобразовательных учреждений.

6. Уменьшить ставки по упрощенной системе налогообложения на 2021 год ("доходы" – до 1%, а "доходы минус расходы" – до 5%). Такая практика уже применяется в некоторых регионах страны. Это позволит, по мнению фракции, помочь малому и среднему бизнесу края, который и так серьезно пострадал из-за последствий локдауна во время пандемии коронавируса.

7. Поддержать бизнес, предложив ему льготное кредитование под 3-5% годовых.

Каким приняли бюджет Алтайского края в первом чтении?

Депутаты АКЗС на сессии, прошедшей 29 октября, в первом чтении приняли бюджет региона на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. За закон проголосовали 52 из 64 парламентариев. Документ ожидаемо поддержали члены фракций "Единая Россия", "Справедливая Россия" и семь из девяти депутатов КПРФ. Единственной фракцией, полностью выступившей против, стала ЛДПР.

Доходы краевого бюджета, согласно документу, в 2021 году планируются в сумме 106,6 млрд рублей. Из них собственные доходы – 58,3 млрд. Поступления из федерального бюджета пока предусмотрены в сумме 48,3 млрд рублей, но их объем с большой долей вероятности будет увеличен еще до рассмотрения документа во втором чтении. Расходы на следующий год запланированы в сумме 112,4 млрд рублей. Основная их доля (74%) уйдет на социальные сферы. В том числе на 1,5 миллиарда больше, по сравнению с этим годом, потратят на здравоохранение. Дефицит бюджета составит 5,8 миллиарда.