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"МегаФон" инвестирует 6 млрд рублей в развитие системы спутниковой передачи данных

, ИА "Амител"
Такая связь позволит развить высокую скорость передачи данных – до 1 Гбит/с

"МегаФон" будет исследовать и развивать в городах России низкоорбитальную спутниковую связь. Для этого организована компания "МегаФон 1440", которая начнет работу 16 ноября 2020 года. На исследования и разработку технических решений оператор в ближайшие два года направит 6 млрд рублей.

Проектом "МегаФон 1440" будет управлять Алексей Шелобков, директор технологической компании YADRO. На старте он сформирует команду из топ-менеджеров YADRO, а также специалистов "МегаФона" и компаний группы "ЮэСэМ Телеком". Исследовательский офис будет создавать экономическую модель и технологическую базу для спутниковых систем, разработает прототипы оборудования – как самих спутников, так и инфраструктуры для внедрения технологии в массы, – и испытает их на земле и в космосе.

"Наша цель – перенести опыт технологической индустрии в аэрокосмическую отрасль. Мы нацелены сделать использование низкоорбитальных спутников для передачи данных рентабельным. Для этого сфокусируемся на сокращении стоимости производства спутников и наземного оборудования и привлечем к проекту широкий пул экспертов и инвест-партнеров. Первые орбитальные миссии спутников от "МегаФон 1440" рассчитываем совершить уже на горизонте пяти лет", – рассказал Алексей Шелобоков.

Основные преимущества низкоорбитальной спутниковой связи – возможность обмена информацией с низким уровнем задержки сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных – от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с.

"Мы уверены, что за гибридными орбитально-наземными телекоммуникационными сетями – будущее. Такие сети смогут дать высокоскоростную связь по всей территории России, вне зависимости от удаленности до абонента или рельефа местности. Это делает их сверхвостребованными не только для развития в дальних областях страны, но и в части применения новых поколений связи, а также интеграции IoT-решений для всех секторов реальной экономики в стране", – говорит генеральный директор "МегаФона" Геворк Вермишян.

По словам Геворка Вермишяна, во многих регионах прокладка оптоволокна требует существенных инвестиций, и эти расходы уже сопоставимы с вложениями в спутниковые системы. Единственный способ обеспечения повсеместного покрытия – объединение наземной и спутниковой связи. 

"Новый способ доставки сигнала до наших клиентов даст серьезный импульс развитию телекоммуникационных технологий, который почувствуют все абоненты – от массового сегмента до корпоративного и государственного секторов. Появление этой технологии позволит предоставлять услуги высокоскоростной связи не только в России, но и по всему миру. Мы уже лидеры по покрытию и скорости на земле, мы прокладываем арктический канал между Европой и Азией под водой, мы готовы сделать шаг в космос", – заявляет Геворк Вермишян.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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