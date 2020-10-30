Подросток, напавший на полицейских в Татарстане, мог быть уроженцем Алтайского края

16-летний подросток, который напал с ножом на полицейских в Татарстане в ночь на 30 октября, — уроженец Алтайского края. Об этом стало известно Телегам-каналу Mash.

По информации издания, в последнее время молодой человек начал заводить в социальных сетях аккаунты под именем Абдурахман. Перед нападением он записал видеообращение, которое выложил на своей странице в Facebook. О чем именно говорил подросток, неизвестно. Во время нападения он кричал "Бог меня спасет, все неверные, Аллах Акбар". Полицейские выстрелили в него 12 раз, шесть пуль попали в нападавшего.

Источники "Интерфакса" говорят, что нападавший мог быть уроженцем Башкирии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на теракт и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По предварительным данным, подросток трижды ударил полицейского ножом.

Напомним, что инцидент произошел в ночь с 29 на 30 октября. Сначала молодой человек начал закидывать служебную парковку бутылками с горючей жидкостью, а затем напал на полицейских с ножом. Одного из сотрудников он успел ранить, после чего его застрелили.