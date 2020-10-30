Более миллиона прививок от гриппа сделали в Алтайском крае

За два месяца прививочной кампании в Алтайском крае вакцинацию против гриппа прошли 43,1% жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

За счет федерального бюджета привито 998 796 человек, за счет личных средств или средств работодателей – 7463. В Роспотребнадзоре отметили, что в регион поступило 83% от заявленного количества противогриппозной вакцины "Совигрипп".

С 19 по 25 октября на территории Алтайского края зарегистрировано 26,2 тысячи случаев заражения ОРВИ. Случаев заражения гриппом не зафиксировано.

Предполагается, что всего в регионе вакцинацию пройдут 1,222 млн жителей края.