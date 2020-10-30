В Сети появилось видеообращение подростка, который напал на полицейских в Татарстане

Сразу несколько телеграм-каналов опубликовали видеообращение подростка, который напал на сотрудников полиции в Татарстане. В нем он заявил, что идет сжигать одно из местных заведений.

На записи он поприветствовал "братьев и сестер мусульман" и рассказал, что идет сжигать кафе. Далее запись обрывается.

Судя по информации местных СМИ, молодой человек после этого начал закидывать бутылками с горючей смесью служебную парковку отдела полиции и с ножом напал на сотрудников. Одного мужчину он ранил, после чего был застрелен.

16-летний школьник был уроженцем Алтайского края. Что подтолкнуло его на нападение – неизвестно.