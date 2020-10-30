В Камне-на-Оби трое злоумышленников ограбили двух пенсионерок

В Камне-на-Оби сотрудники уголовного розыска раскрыли грабеж и разбой, от которых пострадали две пенсионерки.
Сотрудники межмуниципального отдела МВД "Каменский" установили, что мужчина и две женщины, скрыв свои лица под медицинскими масками, позвонили в квартиру 89-летней труженицы тыла.
Когда та открыла дверь, неизвестные ворвались в жилище и, угрожая расправой, заставили пенсионерку показать место хранения денег и ценностей. Злоумышленники похитили 3 тысячи рублей, медаль "Ветеран труда" и четыре юбилейные медали к годовщинам Победы.
Однако этого злоумышленникам показалось мало и они напали на другую 86-летнюю женщину. Пенсионерка также открыла дверь и неизвестные ударили ее по голове, после чего она потеряла сознание. Пострадавшую на следующий день нашли родственники. Из квартиры пропали две медали, ювелирное изделие и 700 рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личности всех подозреваемых. Двое из них – ранее судимые 21-летний мужчина и 28-летняя женщина – задержаны на территории других регионов России. Еще одну сообщницу разыскивают.
Похищенное золотое украшение правоохранители нашли в ломбарде, а у задержанной женщины также изъяли золотое украшение. По факту преступления возбуждены уголовное дела по ст. 162 и ст. 161 УК РФ, задержанные находятся под стражей, пишет "МВД-Медиа".
Комментарии
Ранее судимые.
Надвигается что то страшное грабежи разбои за 700 рублей убивают. Олигархи владеют 70% богатствами страны, вот кого надо посещать, а не нищих грабить.
30.10.2020 19:46
гость
Меньше пить надо.