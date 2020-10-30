"Даже волос не дрогнул". Лукашенко заявил, что не собирается бежать из Белоруссии

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "прожил достаточно в этой жизни" и не собирается бежать из страны под давлением протестов оппозиции.

"Но если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил. Слушайте, были ситуации, может быть, когда кто-то и дрожал. Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул", – сказал глава страны, выступая перед коллективом МВД.

Президент отметил, что в стране были ситуации "и посложнее", сделав отсылку к событиям в середине 90-х годов и добавил, что даже "штурм Дома правительства" им "удалось пережить", пишет tut.by.

Напомним, что протестные акции в Белоруссии начались 9 августа. Причиной стали официальные итоги выборов, по которым действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко выиграл со значительным отрывом.

26 октября кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем выборов, объявила общенациональную забастовку.