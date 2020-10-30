Барнаульцы рассказали о замыкающем проводе в прогулочной зоне

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали о замыкающем проводе на площади Советов. Часто на этом месте гуляют семьи с детьми.

"На площади Советов около фонтана замыкает электрический провод, протянутый к фигуре бобра, напоминающего о приближающемся чемпионате по гребле на байдарках и каноэ", – рассказала подписчица сообщества.

В комментариях под постом пользователи возмутились тем, что опасный объект находится так близко к пешеходам и посоветовали обратиться в компетентные инстанции, чтобы решить проблему и не допустить несчастного случая.

Ранее amic.ru писал о том, что жильцы дома на Пролетарской, 188, жалуются на застой воды в подвале здания.