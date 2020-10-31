Метель и гололед. О погоде в Алтайском крае 31 октября

Снег продолжает идти в Алтайском крае. Местами возможна сильная метель и гололед.

В регионе температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. Возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами гололедные явления, метели.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут +1...+3 градуса. По прогнозам синоптиков, преимущественно без осадков.

Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В ночь с 31 октября на 1 ноября температура воздуха опустится до -1...- 6 градусов. Небольшие осадки в виде мокрого снега.