В Алтайском крае мужчина до смерти избил работодательницу из-за забытой барсетки

В Алейске 34-летнего мужчину осудили за избиение женщины насмерть. Он вернулся к ней домой, чтобы забрать свою барсетку, однако поругался с ней и вышел из себя.

Как установил суд, горожанин не имел постоянной работы и для подработки периодические размещал в местной газете услуги разнорабочего. В феврале 2020 года к нему обратилась 51-летняя местная жительница, которая попросила его почистить снег.

После этого мужчина еще несколько раз помогал женщине по дому, и в мае она попросила его помочь ей с переездом. После окончания работы они вместе выпили, после чего разнорабочий уехал домой. Позднее он проснулся среди ночи и вспомнил, что забыл у нее барсетку и решил ее забрать.

Женщина возмутилась позднему визиту мужчины и поругалась с ним. Житель Алейска разозлился и избил ее, нанеся не менее 25 ударов, от которых пострадавшая скончалась, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В ходе следствия мужчина признал свою вину, а суд назначил ему в качестве наказания семь лет заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшее по неосторожности его смерть") .