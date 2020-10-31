В российских ресторанах запретили курение кальянов и электронных сигарет

С 30 октября в "антитабачном" законе начинают действовать новые поправки, принятые в конце июля 2020 года – теперь в российских кафе и ресторанах запретили курение кальянов и электронных сигарет.
Курение табака в общепите, согласно действующему закону, запрещено с 1 июня 2014 года. В свою очередь, с прошедшей пятницы также не допускается потребление другой никотинсодержащей продукции и использование кальянов в помещениях, предназначенных для питания.
Как уточнил бизнес-омбудсмен Борис Титов в интервью РИА Новости, запрет может наслоиться на проблемы, вызванные пандемией коронавируса – и без того пострадавший общепит потеряет дополнительный источник дохода. По его мнению, решить данную проблему можно разделив ОКВЭД кальянных и ресторанов, которые сейчас работают по единому коду.
Ресторатор Тимур Ланский отметил, что сейчас кальяны есть в 40-50% ресторанов и кофе и нередко приносят до одной пятой от дохода данных заведений, что в условиях кризиса может быть решающим.
Комментарии
Не беда.
Не то что не беда, а радость. Курите дома. Закуритесь сами, закурите своих детей.
++++++
Что хорошего в кальяне, кроме того, что потом болит голова?
только за ,такой закон!!! молодцы!!! а то маски носите а курить не запрещают, а это вред большой!!! вообще надо запретить и везде и дома как всякие другие запрещёнки
есть места для курящих и не курящих. Никто никому не мешает. Зачем нужны такие тупые законы, депутатам, как обычно заняться нечем. То пиво им мешает в пэтах больше полтора литра, то кальяны в зонах для курения. На остановках - это правильно, но в ресторане...Не курю, кстате