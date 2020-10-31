В российских ресторанах запретили курение кальянов и электронных сигарет

С 30 октября в "антитабачном" законе начинают действовать новые поправки, принятые в конце июля 2020 года – теперь в российских кафе и ресторанах запретили курение кальянов и электронных сигарет.

Курение табака в общепите, согласно действующему закону, запрещено с 1 июня 2014 года. В свою очередь, с прошедшей пятницы также не допускается потребление другой никотинсодержащей продукции и использование кальянов в помещениях, предназначенных для питания.

Как уточнил бизнес-омбудсмен Борис Титов в интервью РИА Новости, запрет может наслоиться на проблемы, вызванные пандемией коронавируса – и без того пострадавший общепит потеряет дополнительный источник дохода. По его мнению, решить данную проблему можно разделив ОКВЭД кальянных и ресторанов, которые сейчас работают по единому коду.

Ресторатор Тимур Ланский отметил, что сейчас кальяны есть в 40-50% ресторанов и кофе и нередко приносят до одной пятой от дохода данных заведений, что в условиях кризиса может быть решающим.