"Это будет мука для всех". Заключенные СИЗО не захотели работать с Ефремовым

Заключенные из хозотряда СИЗО "Водник" выступили против работ с актером Михаилом Ефремовым, осужденному по делу о смертельном ДТП. Об этом пишет "Московский комсомолец".
Как отмечается, артиста могут назначить разнорабочим, а это подразумевает тяжелый физический труд: уборку, вынос баков, покраску решеток и так далее. Арестанты выразили мнение, что Ефремов может не справиться с новыми обязанностями и им придется работать не только за себя, но и за него.
"Актера Ефремова нам бы в отряд не особо желательно. Он ни по сантехнике, ни по электрике не сможет ничего сделать. У него нет профессии, которая бы тут пригодилась. Я, скажем, кузнец. А какую ему должность прикажете? У нас по штатному расписанию есть только одна подходящая вакансия – разнорабочий. А знаете, как они загружены? Это будет мука для всех", – сказал работник хозотряда, заключенный Дмитрий.
Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако 22 октября суд смягчил наказание на полгода.
Комментарии
Даже "хозбандиты" не приняли Мишу. Ну кто бы мог подумать.
Пусть не работает
пусть пишет сценарий, как и хочет, он рожден для этого
вот совсем не верю. там, где Ефремов, будет все, вплоть до шашлыка. я думаю, что он человек не жадный
Когда уже прекратят про него писать? Надоели эти "новости" высосанные из пальца.
На весь отряд надолго денег не хватит.
А на каком основании сидящие в СИЗО привлекаются к работам - а деньги за это кто будет получать?! Может уже прокуратуре встрепенуться?!
13:12
- гость -
А на каком основании сидящие в СИЗО привлекаются к работам
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Таки давняя традиция. Отбывают работая на организацию. Или, вы бы хотели, что бы они просто проедали ваши\наши деньги?
Например, не хочет прокурорский ехать на ментовскую зону, так как знает, что там его менты опустят, ибо прокурорских никто не уважает. Проситься остаться в СИЗО на весь срок в хозбанде. Его оставляют, рабочие нужны. В итоге он весь срок сидит на тюремном режиме, что тяжелее, чем в зоне, зато живой и не изнасилованный.
Если Мишаня не сможет работать, надо его ставить на самые грязные работы и взбадривать по печени ногами, вместо кружки пива.
В армии находили место бестолковым и беспомощным солдатам, всегда есть легкие физически но тяжелые морально работы. И Ефремов думаю справится с половой тряпкой и со щеткой для унитаза.
31.10.2020 13:48
- гость -
Хотел бы, чтобы мне перечисляли часть получаемого ими дохода, а не не только фсиновцам! Ведь это мы хлопцев содержим!!!
я бы с месными калибрами тоже не хотел работать (речь не про зону) -
они все знают (ну они думают, что знают), а знают только как мозги заси..ть.
но пользы-то - нуль