"Это будет мука для всех". Заключенные СИЗО не захотели работать с Ефремовым

Заключенные из хозотряда СИЗО "Водник" выступили против работ с актером Михаилом Ефремовым, осужденному по делу о смертельном ДТП. Об этом пишет "Московский комсомолец".

Как отмечается, артиста могут назначить разнорабочим, а это подразумевает тяжелый физический труд: уборку, вынос баков, покраску решеток и так далее. Арестанты выразили мнение, что Ефремов может не справиться с новыми обязанностями и им придется работать не только за себя, но и за него.

"Актера Ефремова нам бы в отряд не особо желательно. Он ни по сантехнике, ни по электрике не сможет ничего сделать. У него нет профессии, которая бы тут пригодилась. Я, скажем, кузнец. А какую ему должность прикажете? У нас по штатному расписанию есть только одна подходящая вакансия – разнорабочий. А знаете, как они загружены? Это будет мука для всех", – сказал работник хозотряда, заключенный Дмитрий.

Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 8 сентября актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, однако 22 октября суд смягчил наказание на полгода.