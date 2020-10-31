Первая группа добровольцев старше 60 лет получила вакцину от коронавируса "Спутник V"

Первая группа из 28 испытателей старше 60 лет получила дозу препарата от COVID-19 "Спутник V", рассказал руководитель клинического исследования, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин.
По его словам, первую дозу вакцины добровольцы получили 28 октября. Побочных эффектов у подопытных не выявили.
"Никаких проявлений мы не отметили, по крайней мере, у первой группы больных. Ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни преморбидного (предгриппозного, – прим. ред.) фона", – сказал Ломакин в интервью "Известиям".
Ученый также отметил, что всего в исследованиях планируется задействовать 110 человек. Из соображений безопасности добровольцы некоторое время проведут в стационаре.
Напомним, первую российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи, а ее производство запустили 15 августа. В первую очередь прививку получат врачи и граждане из групп риска, а массовая вакцинация начнется в 2021 году.
По последним данным, в России насчитывается почти 1,6 млн случаев коронавируса и 27,6 тыс. смертей. Выздоровели за все время 1,2 млн человек.
Комментарии
Вот это да! Аж 28 человек! Теперь эпидемия будет остановлена)
Положительный тест на коронавирус получили некоторые добровольцы, испытывающие вакцину «Спутник V». Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что именно эти участники эксперимента получили не вакцину, а плацебо
То есть они даже не знают сами кому чего кололи и эффективность их вакцины вызывает очень большие сомнения.
Вакцина не сертифицирована, а также не известно помогает или нет...
31.10.2020 13:06
- гость -
То есть они даже не знают сами кому чего кололи и эффективность
Неуч. Испытания вакцины так и проводятся. Результаты и кому что кололи будут известны по окончании испытаний в середине ноября.
В нашей стране уничтожено почти всё производство.Неужели в медицине что-то по-иному?
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что именно эти участники эксперимента получили не вакцину, а плацебо
Ну а что ему ещё сказать? Может что бюджетные деньги в очередной раз распилены, а результата нет?
У нас России отечественный инсулин в продаже не встречается, а они всё про какие-то вакцины сказки рассказывают.
31.10.2020 13:11
- гость -
кому что кололи
Это как это, экспериментаторы должны четко знать кому и что вкололи, так то. Это подопытные не знают что им там колят.
31.10.2020 13:20
Alex1976
Не должны знать до окончания эксперимента, чтобы исключить подлоги.
Таковы правила.
Остальные ждите в кустах за гаражами на корточках.
В нашей стране пока ещё "недореформировали" социалистическую медицину.В некоторых местах она,к сожалению,остаётся бесплатной.Но фронт работы в этом направлении продвигается и скоро настанет долгожданная победа.Взять к примеру партнёрские сша,где при полной капитализации медицины все слои населения выздоравливают как мухи.
31.10.2020 13:44
- гость -
Взять к примеру партнёрские сша,где при полной капитализации медицины все слои населения выздоравливают как мухи.
Ну-ну, в день умирает по 700-900 человек.
ковид-дисидентов пройти по месту жительства.
вас там ждут? ню-ню..
а пока чехи организуют вакцино-туры в россию.
от своих макроно-меркельш токо фигу и дождешься
31.10.2020 13:56
- гость -
31.10.2020 13:44
- гость -
Взять к примеру партнёрские сша,где при полной капитализации медицины все слои населения выздоравливают как мухи.
Ну-ну, в день умирает по 700-900 человек.
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В 2020 году численность населения Соединенных Штатов Америки увеличится на 2 506 476 человек и в конце года будет составлять 335 371 782 человека. Естестве
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На 1 января 2020 года по оценке Росстата в России было 146 748 590 постоянных жителей,
Всего за период пандемии в России выявлено уже 1 млн 618 116 случаев COVID-19.
Скончались за сутки 334 человека, общее число жертв выросло до 27 990.
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Счетовод сравни численность населения и пропорционально сколько умерло.