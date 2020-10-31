Первая группа добровольцев старше 60 лет получила вакцину от коронавируса "Спутник V"

Первая группа из 28 испытателей старше 60 лет получила дозу препарата от COVID-19 "Спутник V", рассказал руководитель клинического исследования, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин.

По его словам, первую дозу вакцины добровольцы получили 28 октября. Побочных эффектов у подопытных не выявили.

"Никаких проявлений мы не отметили, по крайней мере, у первой группы больных. Ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни преморбидного (предгриппозного, – прим. ред.) фона", – сказал Ломакин в интервью "Известиям".

Ученый также отметил, что всего в исследованиях планируется задействовать 110 человек. Из соображений безопасности добровольцы некоторое время проведут в стационаре.

Напомним, первую российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи, а ее производство запустили 15 августа. В первую очередь прививку получат врачи и граждане из групп риска, а массовая вакцинация начнется в 2021 году.

По последним данным, в России насчитывается почти 1,6 млн случаев коронавируса и 27,6 тыс. смертей. Выздоровели за все время 1,2 млн человек.