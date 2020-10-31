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Новости

Первая группа добровольцев старше 60 лет получила вакцину от коронавируса "Спутник V"

, ИА "Амител"
В испытаниях участвовали 28 человек
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Первая группа из 28 испытателей старше 60 лет получила дозу препарата от COVID-19 "Спутник V", рассказал руководитель клинического исследования, главный исследователь Центральной клинической больницы Никита Ломакин.

По его словам, первую дозу вакцины добровольцы получили 28 октября. Побочных эффектов у подопытных не выявили.

"Никаких проявлений мы не отметили, по крайней мере, у первой группы больных. Ни кожных реакций, ни повышения температуры, ни преморбидного (предгриппозного, – прим. ред.) фона", – сказал Ломакин в интервью "Известиям".

Ученый также отметил, что всего в исследованиях планируется задействовать 110 человек. Из соображений безопасности добровольцы некоторое время проведут в стационаре.

Напомним, первую российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи, а ее производство запустили 15 августа. В первую очередь прививку получат врачи и граждане из групп риска, а массовая вакцинация начнется в 2021 году.

По последним данным, в России насчитывается почти 1,6 млн случаев коронавируса и 27,6 тыс. смертей. Выздоровели за все время 1,2 млн человек.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

31.10.2020 12:40
- гость -

Вот это да! Аж 28 человек! Теперь эпидемия будет остановлена)

31.10.2020 13:06
- гость -

Положительный тест на коронавирус получили некоторые добровольцы, испытывающие вакцину «Спутник V». Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что именно эти участники эксперимента получили не вакцину, а плацебо
То есть они даже не знают сами кому чего кололи и эффективность их вакцины вызывает очень большие сомнения.

31.10.2020 13:07
- гость -

Вакцина не сертифицирована, а также не известно помогает или нет...

31.10.2020 13:11
- гость -

31.10.2020 13:06
- гость -
То есть они даже не знают сами кому чего кололи и эффективность

Неуч. Испытания вакцины так и проводятся. Результаты и кому что кололи будут известны по окончании испытаний в середине ноября.

31.10.2020 13:15
- гость -

В нашей стране уничтожено почти всё производство.Неужели в медицине что-то по-иному?

31.10.2020 13:16
- гость -

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что именно эти участники эксперимента получили не вакцину, а плацебо

Ну а что ему ещё сказать? Может что бюджетные деньги в очередной раз распилены, а результата нет?

31.10.2020 13:19
- гость -

У нас России отечественный инсулин в продаже не встречается, а они всё про какие-то вакцины сказки рассказывают.

31.10.2020 13:20
Alex1976

31.10.2020 13:11
- гость -
кому что кололи

Это как это, экспериментаторы должны четко знать кому и что вкололи, так то. Это подопытные не знают что им там колят.

31.10.2020 13:33
- гость -

31.10.2020 13:20
Alex1976

Не должны знать до окончания эксперимента, чтобы исключить подлоги.
Таковы правила.

31.10.2020 13:40
- гость -

Остальные ждите в кустах за гаражами на корточках.

31.10.2020 13:44
- гость -

В нашей стране пока ещё "недореформировали" социалистическую медицину.В некоторых местах она,к сожалению,остаётся бесплатной.Но фронт работы в этом направлении продвигается и скоро настанет долгожданная победа.Взять к примеру партнёрские сша,где при полной капитализации медицины все слои населения выздоравливают как мухи.

31.10.2020 13:56
- гость -

31.10.2020 13:44
- гость -
Взять к примеру партнёрские сша,где при полной капитализации медицины все слои населения выздоравливают как мухи.

Ну-ну, в день умирает по 700-900 человек.

31.10.2020 16:45
- гость -

ковид-дисидентов пройти по месту жительства.
вас там ждут? ню-ню..
а пока чехи организуют вакцино-туры в россию.
от своих макроно-меркельш токо фигу и дождешься

31.10.2020 19:54
гость

31.10.2020 13:56
- гость -
31.10.2020 13:44
- гость -
Взять к примеру партнёрские сша,где при полной капитализации медицины все слои населения выздоравливают как мухи.

Ну-ну, в день умирает по 700-900 человек.
-----
В 2020 году численность населения Соединенных Штатов Америки увеличится на 2 506 476 человек и в конце года будет составлять 335 371 782 человека. Естестве
--
На 1 января 2020 года по оценке Росстата в России было 146 748 590 постоянных жителей,
Всего за период пандемии в России выявлено уже 1 млн 618 116 случаев COVID-19.

Скончались за сутки 334 человека, общее число жертв выросло до 27 990.
--
Счетовод сравни численность населения и пропорционально сколько умерло.

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