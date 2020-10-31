Суббота, 31 Октябрь, 23:48

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 79,33
€ 92,63
3°


1618116 +18140
Обь
80см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Мощный взрыв прогремел в поликлинике Челябинска

, ИА "Амител"
Пациентов эвакуировали
Фото: скриншот из видео / соцсети

Фото: скриншот из видео / соцсети

В центре Челябинска прогремел мощный взрыв в поликлинике горбольницы № 2, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как отмечается, пожар произошел из-за разгерметизации кислородного баллона, который вскоре и стал причиной детонации. В результате огонь охватил первые два этажа здания. Кроме того, от ударной волны пострадало остекление расположенной рядом жилой девятиэтажки.

На текущий момент пожар локализовали, его площадь составила 150 квадратных метров. Уточняется, что в стационаре проходили лечение 158 пациентов с коронавирусом. Их эвакуировали. Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

31.10.2020 16:48
777

Мы не празднуем Хеллоуин, мы в нём живём
В США утилизировали 45 аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые Россия отправила в США , в России приостановили использование аппаратов ИВЛ «Авента-М» после пожаров в больницах Москвы и Петербурга. В результате чреды несчастных случаев погибли шесть пациентов. В сентябре суд постановил, что Уральский приборостроительный завод, производящий ИВЛ, допустил нарушения требований лицензии, что могло привести к самовозгоранию аппаратов.

31.10.2020 16:51
- гость -

31.10.2020 16:48
777

Чё, эстонец? Сегодня только проснулся? Уже две недели прошло.

31.10.2020 16:52
- гость -

Мощный взрыв, пожар на двух этажах, но пострадавших нет?!

31.10.2020 16:53
- гость -

странный народец достался нашему бункерному обнулятору ... без кислорода мрут, а дашь кислород - взрываются ... по любому норовят в обещанный Рай без очереди проскочить.

31.10.2020 16:57
- гость -

31.10.2020 16:52
- гость -

Это Челябинск. На них метеорит падал.

31.10.2020 17:07
- гость -

В МЧС сообщили, что кислородное оборудование было новым и использовалось впервые. Причиной инцидента могли стать нарушения при монтаже или эксплуатации оборудования, утверждают в министерстве.

Нормальное явление. Когда оборудование монтируется впопыхах, то качество сильно страдает. Главное что без жертв, и то хорошо.

31.10.2020 17:08
- гость -

Двое погибло.Вообще кислородные баллоны должны стоять в отдельно стоящих подсобных помещениях(типа электрических подстанций).Оттуда кислород по трубам подаётся в палаты интенсивной терапии и реанимации.

31.10.2020 17:13
- гость -

Хотя:власти опровергают гибель двух человек.

31.10.2020 17:28
- гость -

Страшно представить, что чувствовали пациенты во время эвакуации! Больные, ослабленные люди...

31.10.2020 17:45
- гость -

Там еще пожары были в ближайших девятиэтажках. Зашибись смонтировали оборудование.

31.10.2020 17:55
- гость -

В связи с оптимизацией образования, скоро простой рабочий будет только знать как нажать на кнопку вкл/выкл, а инженер будет знать плюсом её устройство. И это не шутка, к этому идем семимильными шагами.

31.10.2020 18:24
- гость -

Где тонко, там и рвётся

31.10.2020 18:28
Alex1976

Кислородный баллон не может разгерметизироваться даже при сильном ударе, они сделаны из толстого металла. А вот редуктор при корявом соединении вполне может травить, короче человеческий фактор.

31.10.2020 19:17
- гость -

"Оборудование новое. Оно было смонтировано буквально несколько дней назад, и сегодня оно впервые использовалось. Возможно, были нарушения при монтаже или нарушения при эксплуатации."

31.10.2020 19:29
- гость -

У главврача харя треснула? А списали на баллон?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
23:25
"Неправильно поняли". Макрон объяснил свои слова о карикатурах 0
22:50
Путин внес поправки о пожизненном сенаторстве для экс-президента 0
22:19
Магнитная буря накроет Землю в ноябре 0
21:52
Mercedes сбил мужчину на пешеходном переходе в Горно-Алтайске 0
21:17
Синоптики дали прогноз, каким будет ноябрь в Алтайском крае 0
20:50
Алтайский край стал первым в Сибири по смертности при ковиде за сутки 0
20:16
Умер Шон Коннери 1
19:46
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 216 0
19:14
Горнолыжный сезон в Шерегеше откроют в ноябре 0
18:46
Умер первый глава Мясного союза Алтая Иван Яшкин 2
18:11
В Алтайском крае растет число свободных коек в ковидных госпиталях 12
17:40
Число пострадавших и погибших при землетрясении в Турции уточнили 0
17:11
Следователи раскрыли подробности гибели трех человек при пожаре в Барнауле 2
16:43
Мощный взрыв прогремел в поликлинике Челябинска 15
16:09
Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,6 млн человек 3
15:33
Барнаульские полицейские задержали молодого закладчика 10
15:01
Три пациента с коронавирусом скончались в Горном Алтае 0
14:28
Эксперт раскрыл подробности, которые интернет знает о каждом пользователе 0
14:00
В Алтайском крае за сутки зафиксировали 217 случаев коронавируса 23
13:37
В барнаульском торговом центре отменили розыгрыш автомобиля из-за указа губернатора 4
13:05
Три человека погибли при пожаре в заброшенном здании в Барнауле 1
12:33
Первая группа добровольцев старше 60 лет получила вакцину от коронавируса "Спутник V" 14
12:01
Иван Ургант пошутил про гробы с окошками, которые изготавливают в Барнауле 39
11:30
Первый заем бесплатно. Названы самые посещаемые сайты, где выдают кредит онлайн 0
11:13
"Это будет мука для всех". Заключенные СИЗО не захотели работать с Ефремовым 13
10:41
Алтайский край получил партию лесопожарной и лесохозяйственной техники 2
10:10
Рамзан Кадыров потребовал от Жириновского извинений 86
09:37
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе Бийск – Новокузнецк 4
09:06
В российских ресторанах запретили курение кальянов и электронных сигарет 6
08:35
Лучшие фильмы, которые стоит посмотреть на Хэллоуин. Версия amic.ru 17
08:05
Легенда обретет бессмертие. Жуткие истории о Барнауле, которые страшнее фильма ужасов 8
07:55
Продлят ли поддержку граждан по оплате ЖКХ. Ответы БГЭС на самые важные вопросы 20
07:34
Семь предложений – один ответ. Почему оппозиция не поддержала новый бюджет Алтая 4
06:32
День всех святых. Винтажные костюмы на Хэллоуин, от которых бегут мурашки 1
06:14
Что такое Хэллоуин и зачем его празднуют в России 24
06:01
Метель и гололед. О погоде в Алтайском крае 31 октября 0
23:50
Такой день. Уроженец Алтайского края напал на полицейских и подготовка к зиме 0
23:30
Минпромторг выявил сложности с медицинским кислородом в 20 регионах страны 0
23:09
Четыре тела извлекли из-под завалов после землетрясения в Турции 1
22:53
Барнаульцы рассказали о замыкающем проводе в прогулочной зоне 0
22:33
В Алтайском крае мужчина до смерти избил работодательницу из-за забытой барсетки 4
22:04
20 домов оказались разрушены из-за землетрясения в Турции 0
21:53
Около тысячи единиц техники подготовили к зимнему сезону в Алтайском крае 0
21:27
"Даже волос не дрогнул". Лукашенко заявил, что не собирается бежать из Белоруссии 16
21:09
Дождевая вода залила подвал многоэтажки в Барнауле из-за неработающей "ливневки" 1
20:51
В Сети появилось видеообращение подростка, который напал на полицейских в Татарстане 0
20:31
"Да обезобразит Всевышний лицо этой твари": Нурмагомедов высказался о Макроне 13
20:12
Более миллиона прививок от гриппа сделали в Алтайском крае 2
19:50
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 215 0
19:26
В Камне-на-Оби трое злоумышленников ограбили двух пенсионерок 3

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.