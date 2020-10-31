Мощный взрыв прогремел в поликлинике Челябинска

В центре Челябинска прогремел мощный взрыв в поликлинике горбольницы № 2, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как отмечается, пожар произошел из-за разгерметизации кислородного баллона, который вскоре и стал причиной детонации. В результате огонь охватил первые два этажа здания. Кроме того, от ударной волны пострадало остекление расположенной рядом жилой девятиэтажки.

На текущий момент пожар локализовали, его площадь составила 150 квадратных метров. Уточняется, что в стационаре проходили лечение 158 пациентов с коронавирусом. Их эвакуировали. Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет.