Мощный взрыв прогремел в поликлинике Челябинска

В центре Челябинска прогремел мощный взрыв в поликлинике горбольницы № 2, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Как отмечается, пожар произошел из-за разгерметизации кислородного баллона, который вскоре и стал причиной детонации. В результате огонь охватил первые два этажа здания. Кроме того, от ударной волны пострадало остекление расположенной рядом жилой девятиэтажки.
На текущий момент пожар локализовали, его площадь составила 150 квадратных метров. Уточняется, что в стационаре проходили лечение 158 пациентов с коронавирусом. Их эвакуировали. Предварительно, пострадавших в результате ЧП нет.
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31.10.2020 16:48
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Чё, эстонец? Сегодня только проснулся? Уже две недели прошло.
Мощный взрыв, пожар на двух этажах, но пострадавших нет?!
странный народец достался нашему бункерному обнулятору ... без кислорода мрут, а дашь кислород - взрываются ... по любому норовят в обещанный Рай без очереди проскочить.
31.10.2020 16:52
- гость -
Это Челябинск. На них метеорит падал.
В МЧС сообщили, что кислородное оборудование было новым и использовалось впервые. Причиной инцидента могли стать нарушения при монтаже или эксплуатации оборудования, утверждают в министерстве.
Нормальное явление. Когда оборудование монтируется впопыхах, то качество сильно страдает. Главное что без жертв, и то хорошо.
Двое погибло.Вообще кислородные баллоны должны стоять в отдельно стоящих подсобных помещениях(типа электрических подстанций).Оттуда кислород по трубам подаётся в палаты интенсивной терапии и реанимации.
Хотя:власти опровергают гибель двух человек.
Страшно представить, что чувствовали пациенты во время эвакуации! Больные, ослабленные люди...
Там еще пожары были в ближайших девятиэтажках. Зашибись смонтировали оборудование.
В связи с оптимизацией образования, скоро простой рабочий будет только знать как нажать на кнопку вкл/выкл, а инженер будет знать плюсом её устройство. И это не шутка, к этому идем семимильными шагами.
Где тонко, там и рвётся
Кислородный баллон не может разгерметизироваться даже при сильном ударе, они сделаны из толстого металла. А вот редуктор при корявом соединении вполне может травить, короче человеческий фактор.
"Оборудование новое. Оно было смонтировано буквально несколько дней назад, и сегодня оно впервые использовалось. Возможно, были нарушения при монтаже или нарушения при эксплуатации."
У главврача харя треснула? А списали на баллон?