Врач рассказала, что делать, если хочется чихнуть при людях

Во время пандемии коронавируса кашляющие и чихающие люди вызывают возмущение со стороны окружающих. Однако при сильном желании чихнуть не стоит сдерживаться, так как это может только навредить организму, рассказала гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой Людмила Лапа в беседе с радио Sputnik.

Эксперт отметила, что кашель и чихание являются защитными реакциями организма, которые позволяют вывести вредную слизь и микробы. Однако для окружающих это может быть небезопасно, если не соблюдать определенные правила.

"На улице мы откашливаемся, когда никого рядом нет. Чихаем в сухие платки, чтобы инфекция не распространялась на других людей. Если кто-то рядом, а кашель вызывает влажные выделения, вы собираете это, сплевываете в салфетки и сразу выбрасываете. Но не бросайте, где придется, ведь это источник инфекции", – констатировала она.

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