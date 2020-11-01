Хирург: холодные руки могут быть симптомом опасных заболеваний

Холодные руки, о которых многие знакомые говорят после рукопожатия, могут свидетельствовать о наличии опасных заболеваний, рассказал Пятому каналу врач флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян.
"Причин может быть достаточно много, и чтобы помочь человеку с такой проблемой, мы рекомендуем в первую очередь отказаться от вредных привычек, добавить в жизнь физическую активность и спорт, прислушиваться к рекомендациям врачей, регулярно контролировать уровень артериального давления и холестерина", – рекомендовал специалист.
В частности, холодные руки могут быть симптомом заболеваний щитовидной железы и других гормональных нарушений, атеросклероз, сахарный диабет, болезнь Рейно, а также понижения артериального давления.
Вместе с тем это касается только случаев, когда температура рук кажется низкой независимо от того, тепло или холодно в помещении. Если же это проявляется под воздействием холода, то это нормальная физиологическая реакция и не следует из-за нее беспокоиться, уточнил Азатян.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина перечислила симптомы, с которыми следует незамедлительно обращаться к врачу.
По ее словам, наибольшее внимание следует уделять боли в груди. Терапевты знают свыше 80 причин таких болей, но исключить нужно инфаркт миокарда, проблемы с сосудами или наружной оболочкой сердца, даже несмотря на то, что такая боль может быть связана с болезнями пищевода.
Комментарии
Например такая болезнь: только с улицы зашёл...
Опасность в том что врачей не стало.
Потрогал сисяндры холодными руками - раз и заболевание. В травму поехал.
"Причин может быть достаточно много, и чтобы помочь человеку с такой проблемой, мы рекомендуем в первую очередь отказаться от вредных привычек, добавить в жизнь физическую активность и спорт, прислушиваться к рекомендациям врачей, регулярно контролировать уровень артериального давления и холестерина", – рекомендовал специалист.
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Все умные врачи уехали по белу свету, осталось вот это.
Держи голову в холоде, ноги в тепле, оружие в смазке и тело в чистоте.
1.11.2020 10:33
- гость -
Держи голову в холоде
Ну-ну, совет так себе. Голову чаще всего и продувает.
Хирург: холодные руки могут быть симптомом опасных заболеваний
А холодные ноги,могут вообще быть симптомом опасного состояния,но их носителю уже будет не до этого.
смотря на сколько холодные, для кого то 35 холодные, а для других 25 теплые.