Хирург: холодные руки могут быть симптомом опасных заболеваний

Холодные руки, о которых многие знакомые говорят после рукопожатия, могут свидетельствовать о наличии опасных заболеваний, рассказал Пятому каналу врач флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян.

"Причин может быть достаточно много, и чтобы помочь человеку с такой проблемой, мы рекомендуем в первую очередь отказаться от вредных привычек, добавить в жизнь физическую активность и спорт, прислушиваться к рекомендациям врачей, регулярно контролировать уровень артериального давления и холестерина", – рекомендовал специалист.

В частности, холодные руки могут быть симптомом заболеваний щитовидной железы и других гормональных нарушений, атеросклероз, сахарный диабет, болезнь Рейно, а также понижения артериального давления.

Вместе с тем это касается только случаев, когда температура рук кажется низкой независимо от того, тепло или холодно в помещении. Если же это проявляется под воздействием холода, то это нормальная физиологическая реакция и не следует из-за нее беспокоиться, уточнил Азатян.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина перечислила симптомы, с которыми следует незамедлительно обращаться к врачу.

По ее словам, наибольшее внимание следует уделять боли в груди. Терапевты знают свыше 80 причин таких болей, но исключить нужно инфаркт миокарда, проблемы с сосудами или наружной оболочкой сердца, даже несмотря на то, что такая боль может быть связана с болезнями пищевода.