В России упростили оформление пособий на детей от трех до семи лет

С 1 ноября малообеспеченные семьи смогут по упрощенной системе получить пособие на детей в возрасте от трех до семи лет. Теперь для оформления выплат гражданам больше не нужно предоставлять данные об алиментах.

Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, которое он подписал в августе, теперь государственные органы будут сами получать необходимую информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия, пишет РБК.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому родители могут не посещать до 1 марта 2021 года органы социальной защиты и Пенсионного фонда для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка.