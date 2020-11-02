Туман и небольшие дожди. О погоде в Алтайском крае 2 ноября

2 ноября в Алтайском крае синоптики прогнозируют похолодание, утренние туманы и небольшие дожди.

Как передает краевой Гидрометцентр, столбики термометров достигнут +3...8°С. Местами по северу ожидаются небольшие дожди, в утренние часы – туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-8 м/с. Местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем воздух прогреется до +3...5°С. Преимущественно без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 3-8 м/c.