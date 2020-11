Ученые открыли новое смертельное заболевание

Международная группа ученых обнаружила новое смертельное заболевание, которое они назвали VEXAS. Об этом сообщает "Лента" со ссылкой на научную работу в The New England Journal of Medicine.

Согласно данным исследования, обнаруженная патология вызывает генетические мутации, которые приводят к образованию тромбов. Отмечается, что в 40% случаев болезнь приводит к летальному исходу.

Данная болезнь объединяет несколько воспалительных синдромов, которые врачи раньше не связывали друг с другом. Процесс у больных VEXAS может затрагивать легочную и хрящевую ткани. На данный момент известно о 50 пациентах с этим заболеванием.