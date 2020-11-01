Глава Минтранса может уйти в отставку

Глава Минтранса Евгений Дитрих может уйти в отставку. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По информации двух собеседников издания, Дитрих, который возглавляет министерство с 2018 года, уходит в отставку. Это обсуждается и в правительстве.

На пост рассматриваются два заместителя нынешнего министра – глава Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько. Еще один возможный претендент – руководитель "Аэрофлота" Виталий Савельев.

На данный момент официальных комментариев по этому факту нет. По информации ряда телеграм-каналов, об отставке Евгения Дитриха могут объявить 4 ноября.