Более 50 человек погибли в результате землетрясения в Турции

Число погибших во время землетрясения в Турции возросло до 58 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

"По последним данным, землетрясение унесло жизни 58 наших сограждан", – рассказал президент Турции во время выступления в городе Самсун.

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции сообщило, что число пострадавших возросло до 920 человек. 218 из них находятся в больницах.

В настоящее время на завалах восьми разрушенных зданий в Измире продолжаются поисково-спасательные работы, в которых задействованы 6396 спасателей, 21 поисковая собака и 1045 транспортных средств.

Напомним, что очаг землетрясения магнитудой 6,6 находился в Эгейском море неподалеку от города Сеферихисар. Толчки ощущали также в Стамбуле, Измире, Чанаккале, Денизли и Бурсе. Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в районах Измира – Борнова и Байраклы.