Умерла актриса из фильма "А зори здесь тихие"

Актриса фильма и телеспектакля "А зори здесь тихие" Галина Филимонова скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в паблике мастерской Юрия Красовского.
"Галина Ивановна воспитала несколько поколений артистов и режиссеров. Ее преданность театру и служение своему делу всегда вызывали восхищение", – говорится в сообщении.
С 1974 года Галина Филимонова работала в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге.
Ранее amic.ru писал о том, что на 91-м году жизни умер Шон Коннери, британский артист и продюсер, обладатель премий "Оскар" и "Золотой глобус". Наибольшую известность Коннери получил как исполнитель роли Джеймса Бонда.
Комментарии
В этом фильме она не снималась. В театре играла.
Да, фильм ни при чем. Только в спектакле. Все сми растащили не проверяя инфу, тупо копипастят друг у друга
Да, фильм ни при чем. Только в спектакле. Все сми растащили не проверяя инфу, тупо копипастят друг у друга