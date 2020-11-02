Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур противоестественной

Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин рассказал РБК о том, что пророк Мухаммед не пропагандировал месть и ценил прощение.
"И из-за пустяка, того, что кто-то что-то нарисовал, объявлять войну, объявлять врагами – это не угодно ни Богу, ни посланникам Божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни. И что он будет чувствовать, когда несколько миллионов человек станут его врагами?" – сказал он.
Верховный муфтий также отметил, что религия дается людям как инструкция к жизни, чтобы установить мир, порядок и согласие.
Комментарии
меня всё время интересовало, а муфтий это от слова муфта и почему именно от муфта, да много деталей по интересней чем муфта
А Кадырову вот этот момент муфтий может пояснить?!
2.11.2020 09:44
- гость -
А Кадырову вот этот момент муфтий может пояснить?!
Пояснить? Он извиниться теперь должен. Муфтий, конечно.
Я не понял о какой войне идет речь и из-за какого "пустяка"?
2.11.2020 10:08
- гость -
А может быть Вы должны извиниться теперь перед муфтием?
Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, ко всему прочему, очень умный и адекватный человек.