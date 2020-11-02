Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур противоестественной

Верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин рассказал РБК о том, что пророк Мухаммед не пропагандировал месть и ценил прощение.

"И из-за пустяка, того, что кто-то что-то нарисовал, объявлять войну, объявлять врагами – это не угодно ни Богу, ни посланникам Божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни. И что он будет чувствовать, когда несколько миллионов человек станут его врагами?" – сказал он.

Верховный муфтий также отметил, что религия дается людям как инструкция к жизни, чтобы установить мир, порядок и согласие.