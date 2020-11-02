Белолобый гусь вернулся в Алтайский заповедник спустя 70 лет

Орнитологи заметили в Алтайском заповеднике белолобого гуся, которого не видели в этих местах больше 70 лет, сообщает пресс-служба заказника.

Сфотографировать троих гусей с камуфляжной окраской удалось в ноябре. Они приземлились, чтобы отдохнуть, и два дня кормились на лужайке возле загородки с домашними гусями.

Эксперты определили, что это белолобые гуси Anser albifrons. Они отмечены в орнитологической сводке Алтайского заповедника как чрезвычайно редкий залетный вид.

Последний раз белолобых гусей в этой местности отмечали в далеком 1949 году.

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