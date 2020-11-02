Алтайские приюты не раздавали черных кошек и собак из-за Хэллоуина

Из-за Хэллоуина бийские зоозащитники не раздавали черных котят и щенков, чтобы избежать кровавых ритуалов, пишет "Бийский рабочий".
Задолго до праздника общество защиты животных Бийска в соцсетях объявило, что "во избежание жертвоприношения пристрой животных с черным окрасом приостановлен".
Некоторые пользователи восприняли эту новость со скепсисом, отметив, что такими вещами в Бийске вряд ли кто-то занимается. Однако администраторы сообщества заявили, что если с этой проблемой кому-то не пришлось столкнуться, это не значит, что ее нет.
За судьбу животных накануне Хэллоуина также опасались работники приютов других городов Сибири. Аналогичным образом, например, поступили в Новосибирске и Красноярске.
Комментарии
Отдам черного котенка в добрые руки! 2,5-3 месяца, лоток знает, ест всё без капризов))