Алтайские приюты не раздавали черных кошек и собак из-за Хэллоуина

Из-за Хэллоуина бийские зоозащитники не раздавали черных котят и щенков, чтобы избежать кровавых ритуалов, пишет "Бийский рабочий".

Задолго до праздника общество защиты животных Бийска в соцсетях объявило, что "во избежание жертвоприношения пристрой животных с черным окрасом приостановлен".

Некоторые пользователи восприняли эту новость со скепсисом, отметив, что такими вещами в Бийске вряд ли кто-то занимается. Однако администраторы сообщества заявили, что если с этой проблемой кому-то не пришлось столкнуться, это не значит, что ее нет.

За судьбу животных накануне Хэллоуина также опасались работники приютов других городов Сибири. Аналогичным образом, например, поступили в Новосибирске и Красноярске.