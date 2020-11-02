В Бийске при пожаре в многоэтажке эвакуировали девять человек

Спасатели эвакуировали девятерых жильцов загоревшегося пятиэтажного дома в Бийске поздним вечером 1 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 23:15. По прибытии на место происшествия первое подразделение заметило огонь в квартире четвертого этажа жилого здания на улице Социалистической. Эвакуацию проводили два звена газодымозащитной службы.

Усилиями 15 бойцов пожарной охраны огонь потушили в течение 10 минут. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

Огнем повреждены домашние вещи. Никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают эксперты.