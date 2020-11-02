В алтайском Минздраве отметили снижение времени прибытия скорой

Скорая помощь в Алтайском крае стала приезжать на вызов быстрее, утверждают в региональном Минздраве. Заявление ведомства приводят "Вести Алтай".

По оценке министерства, несмотря на эпидемиологический подъем, удалось улучшить функционирование медицинских бригад, которые прибывают на экстренные вызовы.

Ключевую роль в этом сыграли несколько факторов, констатируют в ведомстве. Это дополнительные автомобили, увеличение количества бригад за счет персонала других отделений, а также работа кол-центров.

Численность последних увеличилась до 150 человек за счет приглашения волонтеров и студентов. Это втрое больше, чем месяц назад.

Уменьшилось и число вызовов, уточнила замминистра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая. По ее словам, если раньше их было до 2,5 тысячи в сутки, то сейчас – до 1,5 тысячи.