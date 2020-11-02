В России предложили возмещать оплату тестов на коронавирус

Союз потребителей России и Международная конфедерация обществ потребителей предложили возмещать траты соотечественников на услуги частных клиник по тестированию на коронавирус за счет бюджета. Соответствующее обращение уже направили в Совет безопасности и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Глава Союза потребителей Петр Шелищ отметил, что россияне жалуются на большие очереди на бесплатное тестирование в государственных поликлиниках. Из-за ожидания в две-три недели людям приходится обращаться в частные клиники и оплачивать анализ из своего кармана.

"Безусловно, исполнение требований Роспотребнадзора способствует защите здоровья заболевших коронавирусом людей и всех, кто вынужден с ними контактировать. Однако дополнительные расходы ложатся на плечи граждан и могут быть непосильны для них", -– сказал Шелищ в беседе с "Известиями".

Эксперты, в свою очередь, не смогли назвать точную сумму, в которую обойдется бюджету реализация такой меры. Однако по поверхностным расчетам на это понадобится порядка 10 млрд рублей.

По последним данным, в России выявили более 1,6 млн случаев коронавируса и 28 тысяч смертей. Выздоровели 1,2 млн человек.