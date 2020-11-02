Более 100 студентов барнаульского медколледжа помогают в борьбе с ковидом

Каждый пятый студент Барнаульского базового медицинского колледжа участвует в борьбе с коронавирусом в медучреждениях Алтайского края, сообщают "Вести Алтай". Всего в работе задействованы более 100 старшекурсников учебного заведения.

"В основном у нас работают 3-4 курсы, фельдшерское отделение и сестринское дело, – рассказала директор образовательного учреждения Ольга Бондаренко. – Вообще наши студенты в качестве младшего медицинского персонала могут работать уже после первого курса, то есть они получают удостоверение младшей медицинской сестры. И вот в стационарах, ковидных госпиталях многие из них трудоустроены, где были такие вакансии".

По ее словам, "никакой паники" у студентов нет. Они адекватно оценивают риски и необходимость той помощи, которую они оказывают. При этом они считаются медицинскими работниками и получают соответствующие выплаты, уточнила Бондаренко.

По ее словам, студенты оказывают помощь на приеме, измеряют температуру больным, заполняют медицинские карты, а также выполняют иную работу, связанную с регистрацией и информированием пациентов.

Руководитель базового медицинского колледжа выразила уверенность, что такая работа поможет студентам быстрее освоить профессию.

Ранее amic.ru писал, что около 70% студентов-медиков на Алтае ушли работать в ковидные госпитали. Студенты начальных курсов работают санитарами, медсестрами, а старшекурсники – врачами.