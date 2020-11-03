Эксклюзивный черный. Тест-драйв нового Mitsubishi Outlander Black Edition

Глубокий черный снова в моде. Гаджеты, часы, автомобили. В 2020 году Mitsubishi Motors выпустил ограниченную серию городских кроссоверов Outlander – Black Edition. Он сохранил все преимущества предыдущей модели, но стал еще более стильным и брутальным. Каково это – "гонять" по городу в блестяще черном авто – на себе проверил радиоведущий Максим Конаков. Автомобиль для тест-драйва предоставил Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors

На темной стороне

Обвесы, решетка радиатора, корпуса боковых зеркал, рейтинги на крыше, 18-дюймовые легкосплавные диски (выглядят просто потрясающе) и, собственно, сам кузов – этот автомобиль полностью черный. Максимально стильный экстерьер делает машину еще более мужественной. Не менее претенциозным выглядит и комплектация в белом перламутре, при этом все основные детали (решетка, рейлинги и остальное) остаются черными. Исполнение Black Edition положено лишь кроссоверам в комплектациях Invite и Intense+ с базовым двухлитровым двигателем (146 л.с.) и полноприводной трансмиссией.

В черном цвете и весь салон. Потолок, обивка сидений, накладки "под углепластик" на дверях и передней панели, руль и даже значок Mitsubishi на нем. Японские дизайнеры тонко обыграли классический цвет, выделив детали за счет хорошо подобранных материалов. И добавили яркий акцент: прострочка на сиденьях, козырьке панели приборов, рулевом колесе, переднем подлокотнике и подлокотнике в дверях – в красном цвете.

Кстати, сиденья здесь не просто очень удобные, но еще и практичные – ткань в центральной части кресла не боится воды или грязи, так как обладает водоотталкивающими свойствами.

Проверенное качество

Черный, белый или любой другой – Outlander остается семейным автомобилем. И на первом месте все же комфорт и безопасность. Семь подушек безопасности, мониторинг слепых зон, система предотвращения столкновений при парковке и динамическая система курсовой устойчивости – упакован по полной. Также здесь есть система мультимедиа с поддержкой CarPlay или Android Auto и "Яндекс.Авто" (в комплектации Intense+ 4WD).

Как мы уже отметили, под капотом Outlander этой версии двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 146 л.с. Это обеспечивает уверенный разгон на трассе и послушное исполнение всех команд в городе.

Высокий дорожный просвет позволит без страха парковаться возле бордюров или проходить крутые спуски и подъемы, как, например, на подземных парковках. Угол съезда здесь 21 градус.

Вместительный багажник объемом 591 литр позволяют брать в дорогу все, что нужно. А если сложить сиденья, то места станет в три раза больше. Благодаря ровному полу и хорошей длине здесь вполне комфортно размещаются два взрослых человека.

От ходовой части и двигателя до звука включения подсветки салона – во всем чувствуется серьезный подход и мастерство.

Увидеть этого красавца и попробовать его в деле можно на тест-драйве в Автоцентре АНТ на Павловском тракте, 251д (рядом с ТРЦ "Европа"). Это единственный официальный дилер Mitsubishi Motors в Барнауле. Только в ноябре специальная цена на Mitsubishi Outlander Black Edition – от 1 934 500 рублей с выгодой по трейд-ин до 160 000 рублей. Подробности по телефону 8 (385-2) 29-00-29.

Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251д (рядом с ТРЦ "Европа")

Режим работы: пн-пт – с 8:00 до 19:00, сб-вс – с 9:00 до 14:00

Телефон: +7 (3852) 29-00-29

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*Организатор акции: ООО "АНТ ХОЛДИНГ". Предложение действует с 01.11.2020 по 30.11.2020 г. Не является офертой. Скидка до 160 000 руб. по специальному предложению trade-in предоставляется в случае сдачи вашего автомобиля в зачет стоимости нового. Точный размер скидки определяется по конкретному автомобилю и условиям покупки. Подробности у продавцов-консультантов дилерского центра Мitsubishi Мotors.