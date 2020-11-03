Работа из дома с удобным графиком: "Ростелеком" ищет операторов в контакт-центр

"Ростелеком" объявляет набор кандидатов на должность операторов контактного центра. Пройти собеседование и попробовать себя в новой профессии может каждый, кто соответствует нескольким критериям:

возраст старше 18 лет;

среднее образование;

опыт работы за компьютером;

желание общаться и помогать людям.

Всему остальному научат опытные тренеры и наставники. Еще один плюс работы в контактном центре – гибкий график. Сотрудники могут выбрать его в соответствии со своим ритмом жизни: 2/2 или 5/2. Также можно работать неполный день и совмещать работу с учебой.

После обучения операторы на линии будут помогать клиентам "Ростелекома" и других компаний из разных сфер экономики. Также сотрудники участвуют в стратегически важных для страны проектах, помогая пользователям портала "Госуслуги" и горячей линии по ЕГЭ, выборам и другим значимым событиям. Количество проектов и заказчиков постоянно увеличивается, растет объем обращений от клиентов – в месяц более 4 млн. С этим и связано решение по дополнительному набору сотрудников в Барнауле.

Большое внимание "Ростелеком" уделяет заботе о персонале и их здоровье. Поэтому после обязательного двухнедельного курса обучения и испытательного срока операторов переводят на удаленный формат работы. При этом компания обеспечивает сотрудников необходимым оборудованием, создавая условия для комфортной работы дома.

Работа в "Ростелеком контакт-центр" – это отличный старт для карьеры в крупной известной компании. "Ростелеком Контакт-центр" имеет 20 лет опыта работы в индустрии и ежегодно входит в топ профессиональных рейтингов.

Узнать больше о карьере в "Ростелеком Контакт-центре" в Барнауле можно по ссылке или по телефонам: 8-800-100-80-83 и +7-983-352-52-73.