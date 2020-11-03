Новый Volkswagen Polo: полон открытий

Новый Polo – первая модель в России с новым логотипом Volkswagen. Дизайн автомобиля изменился полностью: линии кузова более стремительны и элегантны. Теперь Polo представлен в новом кузове лифтбек, что расширяет возможности загрузки и транспортировки крупногабаритных грузов.

Polo существенно вырос: если габариты прежнего поколения составляли 4390x1699x1467 см, то сейчас это 4483x1706x1484 см. Кроме того, увеличилось пространство для задних пассажиров, а объем багажника стал больше на 70 литров – с прежних 460 до 530. Со сложенными задними сиденьями объем багажника увеличивается до 1460 литров.

Модель предлагается с несколькими бензиновыми двигателями на выбор: 90 л.с., 110 л.с., а также мощностью 125 л.с. Силовые агрегаты мощностью 90 и 110 л.с. производятся на заводе в Калуге и идут в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. 110-сильный двигатель может быть оснащен 6-АКП, а 125-сильный мотор идет в паре с 7-ступенчатой DSG.

Volkswagen Polo доступен в четырех комплектациях: Origin, Respect, Status, Exclusive. Начиная со стартовой комплектации Origin, Volkswagen Polo оснащается светодиодной оптикой. Кроме того, модель в данной версии оборудована аккумуляторной батареей увеличенной емкости для запуска в холодное время, многофункциональным дисплеем и подвеской для плохих дорог, а также системой мультимедиа с сенсорным экраном 6,5 дюйма, четырьмя динамиками, интерфейсом подключения мобильного телефона через Bluetooth, разъемом USB-C и интерфейсом App-Connect, позволяющим синхронизировать смартфон с автомобилем при помощи Apple CarPlay и AndroidAuto.

Версия Respect дополнена наружными зеркалами с электрорегулировкой и электроподогревом, кондиционером Climatic и электроподогревом передних сидений с раздельной регулировкой.

Для следующей версии, Status, предлагается мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом, центральный подлокотник сзади, отделка кожей рукоятки рычагов коробки передач и стояночного тормоза, а также уникальный декор передней консоли, многофункциональный дисплей Plus, круиз-контроль и автоматический климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции.

Топовая версия Exclusive оснащается светодиодными фарами проекционного типа с функцией всепогодного освещения, решеткой радиатора с хромированной вставкой, а также задним бампером с хромированными декоративными элементами. Набор функционального оснащения комплектации предусматривает наличие мультимедийной системы с экраном диагональю 8 дюймов, шестью динамиками и интерфейсом App-Connect, цифровой реконфигурируемой панели приборов, датчиков парковки спереди и сзади, а также датчиков света и дождя, подогрева лобового стекла, системы бесключевого доступа и запуска двигателя Keyless Access.

О текущих спецпредложениях на покупку нового Polo можно узнать у официального дилера Volkswagen АлтайЕвроМоторс.

Официальный дилер Volkswagen АлтайЕвроМоторс

город Барнаул

ул. Попова, 165

Тел. +7 (3852) 23 00 00