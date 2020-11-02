Доктор Комаровский раскрыл главную странность COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную особенность коронавируса, которая вызывает у него наибольшее опасение.

По словам эксперта, в его практике было много случаев, когда у людей не было каких-либо симптомов COVID-19, но тест на инфекцию показывал положительный результат. При этом другая часть пациентов, напротив, могла иметь явные проявления заболевания, но получала отрицательный результат тестирования.

"Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего", – сказал медик в интервью порталу "Украина.ру".

Комаровский также предположил, что столь неоднозначная ситуация может заключаться в качестве тестов, которые, по его словам, превратились в удачную бизнес-модель.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил о невозможности победить коронавирус коллективным иммунитетом.