Доктор Комаровский раскрыл главную странность COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную особенность коронавируса, которая вызывает у него наибольшее опасение.
По словам эксперта, в его практике было много случаев, когда у людей не было каких-либо симптомов COVID-19, но тест на инфекцию показывал положительный результат. При этом другая часть пациентов, напротив, могла иметь явные проявления заболевания, но получала отрицательный результат тестирования.
"Вот этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество антител в организме переболевшего", – сказал медик в интервью порталу "Украина.ру".
Комаровский также предположил, что столь неоднозначная ситуация может заключаться в качестве тестов, которые, по его словам, превратились в удачную бизнес-модель.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил о невозможности победить коронавирус коллективным иммунитетом.
Комментарии
Ещё один псевдодоктор высказался. Уже много раз говорили, что тест - мазок из носоглотки бывает положительным только за пару дней до появления первых симптомов и в первые дни заболевания. Позднее мазок из носа будет неинформативен.
А зачем тогда иметь два отрицательных теста после 14 дневного карантина ?
Ещё один диванный высказался.Перечитай внимательно и вникни в смысл текста,ключевая фраза в котором - УДАЧНАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ.
Человек с ковидной пневмонией не заразен?
Доктор Комаровский не раскрыл НИЧЕГО !
2.11.2020 15:34
Гостю 14:46
Ещё один диванный высказался.Перечитай внимательно и вникни в смысл текста,ключевая фраза в котором - УДАЧНАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ.
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Мозг включи, тест нормально работает, если его проводить ВОВРЕМЯ. А не когда человек болеет уже две недели.
Клоун. Уже сотни раз говорилось, если сухое горло или проспиртованное горло, то тест ничего не покажет.
2.11.2020 15:34
- гость -
Человек с ковидной пневмонией не заразен?
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Ещё как заразен, но мазок из носа при этом может не показать наличие вируса.
2.11.2020 15:34
- гость -
Человек с ковидной пневмонией не заразен?
представляете, да
болела, ходила на работу, потом слегла в больницу, тесты отрицательные, никто не заболел
Течение и лечение covid пневмонии длилось 4 недели. Повезло, что конец августа и в поликлиниках еще проводили мониторинг и лечение по схемам, т.е и на КТ возили и мазки брали до двух отрицательных. Так вот для тех, кто утверждает, что мазки будут положительными только в первые дни заболевания, спешу сказать, что вы НЕ ПРАВЫ!!!! У меня брали 6 раз на третьей неделе заболевания через день! И все время они были +++!!
2.11.2020 16:02
Переболевший
Пуп Земли? У всех по-разному.
тест нормально работает, если его проводить ВОВРЕМЯ
Теперь разъясни,умник,как определить это ВОВРЕМЯ?
Объясните тогда зачем покойников в гробах с окошками хоронят? Это тоже бизнес схема??? Они что там совсем охренели..
2.11.2020 17:42
та хоронят ковидников, крышку не открывают, родственники в окошки смотрят, кого хоронят