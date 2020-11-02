Алтайская спортивная школа олимпийского резерва обзавелась новым автобусом за 6 млн рублей

Правительство Алтайского края выделило 6,1 млн рублей на покупку автобуса для краевой спортивной школы олимпийского резерва. Новый транспорт вместимостью 35 человек передали директору учреждения Сергею Волкову в понедельник, 2 ноября.

"В 2020 году мы получили две транспортные единицы: 29 сентября пришел новый автобус вместимостью 19 человек, сегодня – автобус на 35 мест, чему безмерно рады <...> На ближайшие семь-восемь лет вопрос по транспорту для школы снят. Планируем выезды спортсменов в Новосибирск, Омск, Томск, Красноярск, Кемерово, Горный Алтай и по Алтайскому краю", – рассказал директор школы Сергей Волков.

Как отметили в региональном Министерстве спорта, до конца 2020 года новые автобусы также получат спортивная школа олимпийского резерва по хоккею "Алтай" и центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края.

Ранее краевой Минспорт предложил закрепить льготы для спортивных тренеров. В частности, им могут оплачивать ЖКХ, квартплату и увеличить отпуск.