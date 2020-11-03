Секрет – в заправке. Рецепт осеннего салата с запеченной тыквой и хрустящим нутом

Яркий, невероятно полезный и очень вкусный салат с запеченной тыквой, хрустящим нутом и зеленью. Просто кладезь витаминов. А уж в сочетании с простой и гениальной заправкой блюдо получается очень вкусным, уверяет фуд-эксперт, мастер спорта по тяжелой атлетике Артем Баталин.

Давайте готовить по рецепту от компании "АгроСевТорг" – производителя растительного масла под торговой маркой "Ремесленное":

Для салата понадобится:

листья зелени – пару горстей (мы использовали рукколу, но тут по вкусу);

тыква – 200 г;

нут – 200 г;

творожный сыр – 1-2 ст. ложки;

масло растительное – 2 ст. ложки (мы использовали льняное).

Для заправки салата:

бальзамический уксус – 1 ст. ложка;

соус терияки – 1 ст. ложка;

растительное масло (мы использовали льняное) – 2 ст. ложки.

Приготовление:

1. Нут необходимо предварительно замочить в воде. Желательно на сутки, но хватит и 12 часов.

2. Очищаем тыкву от кожуры и нарезаем кубиками. Но не сильно мелко, иначе в духовке она может засохнуть.

3. Поливаем нут и тыкву растительным маслом. Мы использовали льняное масло от компании "АгроСевТорг". Затем солим и перемешиваем ингредиенты отдельно друг от друга.

4. Выкладываем нут и тыкву на пергамент и противень. И отправляем запекаться в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Тыкву достаем, когда она станет мягкой (15-25 минут), а нут готовим примерно 40-50 минут, периодически помешивая. Он должен стать хрустящим.

5. Пока наша тыква и нут запекаются, сделаем заправку. Она очень простая, но при этом весьма необычная. Нужно смешать все ингредиенты: 1 ст. л. бальзамического уксуса, 1 ст. л. соуса терияки и 2 ст. л. растительного масла (мы использовали льняное, но подойдет как и рапсовое, так и подсолнечное или любое другое по вкусу).

6. Достаем из духовки тыкву и нут, даем им немного остыть. И начинаем собирать салат. Сначала выкладываем зелень.

7. Смешиваем нут, тыкву, зелень, все это заправляем и еще раз перемешиваем. Подаем, выложив небольшие кусочки творожного сыра.

8. Блюдо готово. Приятного аппетита!

"АгроСевТорг" предлагает не только подсолнечное, а также рапсовое и льняное масла прямого отжима. Продукцию можно найти в магазинах-партнерах, полный список которых опубликован на сайте, а также в "Инстаграме" компании. Кроме того, "АгроСевТорг" открыл в Барнауле "Ремесленную Лавку", где купить рапсовое масло можно прямо из-под пресса.

Отдельная благодарность Артему Баталину, фуд-эксперту, мастеру спорта по тяжелой атлетике и директору фитнес-клуба "ProFit" в Барнауле. А также известному барнаульскому фотографу Сергею Бутину за фотографии и студию.



"Ремесленная Лавка"

Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 23, ТЦ "Старый базар", 2 этаж

ул. Пионеров, 13, Новый рынок, 1 этаж

пр. Космонавтов, 59, продовольственный рынок "Народный выбор", 1 этаж

Телефон: +7 (3852) 50-62-40

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