Алтайские спортсмены завоевали восемь медалей на чемпионате страны по панкратиону

Две золотые и по три серебряных и бронзовых медали завоевали алтайские спортсмены на чемпионате России по традиционному и классическому панкратиону среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в Иркутске 29 октября. В них приняли участие около 150 спортсменов со всей страны, в том числе из Санкт-Петербурга, Курской, Омской, Тульской, Пензенской, Кемеровской, Челябинской областей, Забайкальского края и других регионов страны.

В традиционном панкратионе семикратным чемпионом России в весовой категории 100 килограммов стал барнаулец Дмитрий Золотов. Также первое место в этом виде программы (вес 58 килограммов) завоевала Дарья Терещенко, добавив при этом бронзовую медаль в классическом панкратионе. Два серебра завоевала Марина Шутова (весовая категория 53 килограмма). Также в классическом панкратионе второе место занял Николай Кудринский (85 килограммов) и третье – Денни Солощенко (66 килограммов). Бронзовую медаль в традиционном панкратионе в весовой категории 62 килограмма получил Дмитрий Казанцев.

В своем аккаунте в Instagram Дмитрий Золотов поблагодарил своего наставника Ивана Соловьева.

"В этот непростой год Создатель даровал мне седьмую победу на чемпионате России по панкратиону. Искренне благодарю Станислава Юрьевича Ракитянского (RSGroup, rsg. expert), Романа Юрьевича Холодникова, Андрея Игоревича Казанцева (ООО ТЭК "Сигма 5") и Алексея Борисовича Айвазяна ("Фитнес Формула") за помощь в длительной подготовке и участии в соревновании. Большое спасибо моим родным и близким за постоянную поддержку", – написал Дмитрий Золотов.

Также участники чемпионата поблагодарили за подготовку к турниру основателей крупнейшего центра единоборств в Алтайском крае – Top Team Siberia – Александра Локтева и Евгения Шевченко.