Песков оценил падение курса рубля

Несмотря на падение курса рубля, России удается поддерживать макроэкономическую стабильность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Психологические отметки (курса рубля, – прим. ред.) пробиваются, но волатильность минимизируется усилиями нашего регулятора", – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Он также отметил, что сейчас любая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике. Однако, несмотря на это, в стране удается поддерживать макроэкономическую стабильность.
Кроме того, Песков заверил, что по мере того как в России сокращается зависимость от импорта, волатильность курса рубля "все меньше и меньше влияет на динамику изменения цен". Поэтому обращать слишком много внимания на изменения курса отечественной валюты не стоит, сказал чиновник.
2 ноября курс евро обновил максимум с конца 2014 года, достигнув отметки 93,7 рубля. Кроме того, стремительный рост продемонстрировал и американский доллар, который впервые с марта 2020 года вырос до 80,57 рубля.
Комментарии
Россияне сами виноваты в падении рубля, не за чем баксы хапать такими тоннами.
тут любопытно кто скупил больше : юрики или физики?
клоун
чья бы корова мычала...
с Навкой состояние в баксах держат, им чем курс $ выше тем лучше. о чем тут можно говорить?
Чем больше упадет, тем больше потом откатится. Не завидую долларопокупателям.
Каким именно не завидуешь?которые по 30 брали?По 50 по 70?
Он также отметил, что сейчас любая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике.
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Только почему то пиндосовский доллар никогда не падал и падает, ниже российского древесного.
А зависимость от экспорта сокращается?
-гость- 18:14
там эта, космонавта в унитаз засосало
контекс с усиками
2024 год, тебе в администрации наконец-то выдали таллон, на приобретение ноутбука с иновационным 100- нанометровым процессором Байкал, теперь ты сможешь играть в тетрис
2024 год, тебе в администрации наконец-то выдали таллон, на приобретение ноутбука с иновационным 100- нанометровым процессором Байкал, теперь ты сможешь играть в тетрис
а как красивоо скаазаал!!!!
сам то понял че сказал?