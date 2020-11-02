Песков оценил падение курса рубля

Несмотря на падение курса рубля, России удается поддерживать макроэкономическую стабильность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Психологические отметки (курса рубля, – прим. ред.) пробиваются, но волатильность минимизируется усилиями нашего регулятора", – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Он также отметил, что сейчас любая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике. Однако, несмотря на это, в стране удается поддерживать макроэкономическую стабильность.

Кроме того, Песков заверил, что по мере того как в России сокращается зависимость от импорта, волатильность курса рубля "все меньше и меньше влияет на динамику изменения цен". Поэтому обращать слишком много внимания на изменения курса отечественной валюты не стоит, сказал чиновник.

2 ноября курс евро обновил максимум с конца 2014 года, достигнув отметки 93,7 рубля. Кроме того, стремительный рост продемонстрировал и американский доллар, который впервые с марта 2020 года вырос до 80,57 рубля.