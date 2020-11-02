Алтайские бодибилдеры завоевали две медали на чемпионате России

Спортсмены из Алтайского края завоевали серебряную и бронзовую медали на чемпионате России по бодибилдингу, сообщает "Алтайский спорт". Соревнования прошли в Красноярске 1 ноября.

Второе место в категории "Пляжный бодибилдинг" среди спортсменов выше 178 сантиметров занял Владислав Алексеев, воспитанник Александра Барбашина. Татьяна Леер, которая тренируется у Нелли Мошкиной, завоевала бронзу в категории "Фитнес-бикини, 169 см".

Ранее в Иркутске прошел чемпионат России по панкратиону среди мужчин и женщин старше 20 лет, на котором 44-летний барнаулец Дмитрий Золотов в седьмой раз завоевал титул чемпиона.