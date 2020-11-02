Алтайской сельчанке грозит колония за брань и удар по руке полицейского

Следователи завершили расследование уголовного дела против 40-летней жительницы Троицкого района, которую обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошел в сентябре 2020 года. В полицию поступило сообщение о малолетнем ребенке, которому угрожает опасность в доме бабушки.

"С целью выяснения обстоятельств сообщения выехавший по вызову сотрудник полиции обнаружил обвиняемую, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, и ребенка, находящегося в условиях угрожающих его жизни и здоровью, – рассказали следователи. – Не желая подчиняться законным требованиям сотрудника полиции, женщина стала оскорблять полицейского словами грубой нецензурной брани, затем нанесла ей не менее двух ударов по руке и спине, причинив должностному лицу физическую боль".

Обвиняемая признала свою вину. Материалы дела переданы на рассмотрение в суд. Сельчанке грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее amic.ru писал, что жителя Красноярска Артема Загребельного приговорили к восьми годам колонии за применение насилия в отношении представителя власти.

Силовики заинтересовались Загребельным из-за его переписки с украинским блогером, которого обвиняют в призывах к терроризму. В 2019 году сотрудники ФСБ попытались задержать Артема, но он использовал против одного из них перцовый баллончик.