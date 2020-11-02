Россияне назвали главное ожидание от работы

Для 76% россиян приемлемая зарплата оказалась главным ожиданием от работы, свидетельствуют результаты опроса рекрутинговой компании Hays, пишет Lenta.ru.

Еще 59% респондентов признались, что большое внимание уделяют информации о компании до отклика на вакансию. 38% опрошенных заявили, что наиболее значимым ожиданием от работы является набор благ, которые есть только у конкретного работодателя, и почти столько же (37%) решающим преимуществом назвали содержание проектов, над которыми придется работать. При этом на возможность карьерного роста в качестве определяющего фактора указал 31% опрошенных россиян.

Ранее стало известно, что четверть россиян хотят навсегда остаться на удаленке. Главным преимуществом такого формата работы респонденты назвали экономию времени и денег.