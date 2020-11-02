Такой день. Банда алтайских грабителей и яблоки с опасным вредителем

Amic.ru – о главным событиях в Алтайском крае за 2 ноября. Без коронавируса.

Полицейские задержали двоих подозреваемых в ограблениях пенсионеров в Камне-на-Оби. Правоохранители выяснили, что банда из трех человек в медицинских масках врывалась в дома пожилых людей и отнимала у них медали и последние деньги.

Специалисты испытательной лаборатории выявили опасного вредителя в крупной партии яблок, ввезенной в Алтайский край. Исследователи установили, что фрукты поражены калифорнийской щитовкой.

20-килограммого кота из Бийска по кличке Степан посадили на особую диету. Избыточный вес 12-летнего животного, которое прославилось на YouTube, привел к проблемам со здоровьем.

Сразу три воспитанника алтайского футбола могут сыграть за сборную России. Один из них попал в резервный список.

Алтайский край в 2020 году на четверть нарастил экспорт рыбы и морепродуктов. Суммарная стоимость отгруженной на экспорт продукции составила 2,3 млн долларов.

На обновление автопарка дорожников власти Алтайского края выделили 900 млн рублей. На эти средства планируют приобрести свыше сотни единиц техники для строительства, ремонта и обслуживания дорог в зимний период.